Oranje schrijft ongewild historie: slechtste Europese land sinds WK 1966

Vrijdag, 25 november 2022 om 20:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Het Nederlands elftal heeft vrijdag op het WK totaal niet kunnen overtuigen tegen Ecuador (1-1). De ploeg van Louis van Gaal kwam in negentig minuten tot slechts twee doelpogingen, een laagterecord voor Nederland in een WK-wedstrijd. Nog pijnlijker: het is ook het minste aantal doelpogingen voor een Europees land op een WK sinds 1966.

Nederland ging fantastisch van start dankzij Cody Gakpo, die de score na zes minuten met een vernietigende knal opende. Daarna kon Oranje de defensie van Ecuador geen moment meer in de problemen brengen. De enige speler die nog een doelpoging deed was Teun Koopmeiners. De middenvelder legde aan van net buiten het strafschopgebied en schoot ver over.

Er zijn ook statistieken voor Oranje om trots op te zijn. Gakpo is de tweede speler uit het nationale elftal die in zijn eerste twee WK-wedstrijden beide wist te scoren. Memphis Depay was in 2014 de eerste. Verder bleef Louis van Gaal voor de negende keer op rij ongeslagen op een wereldkampioenschap (zes zeges en drie keer een gelijkspel, strafschoppenseries niet meegerekend). Van Gaal is de enige bondscoach in de WK-historie die niet verloor in zijn eerste negen duels.

Tegenover slechts twee doelpogingen zette Ecuador er liefst zeven keer zoveel: veertien in totaal. Enner Valencia maakte het enige doelpunt van de Zuid-Amerikanen tegen Oranje, nadat de spits ook al de enige treffers had geproduceerd tegen Qatar (2-0 winst). Valencia was ook op het vorige WK succesvol en heeft nu de laatste zes WK-goals van zijn land gemaakt. Alleen Eusébio (Portugal), Paolo Rossi (Italië) en Oleg Salenko (Rusland) deden hem dat ooit voor.