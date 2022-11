Marco van Basten laakt uitspraak van Frenkie de Jong: ‘Daar heb je niks aan’

Vrijdag, 25 november 2022 om 20:34 • Mart van Mourik

Marco van Basten vindt dat er te weinig spelers zijn bij Oranje die ‘met de vuist op tafel slaan’. De analyticus bekritiseert enkele uitspraken van Frenkie de Jong, die na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador aangaf dat de spelers in de kleedkamer kritisch op elkaar zijn geweest. Van Basten is van mening dat corrigeren in de kleedkamer weinig zin heeft: de voormalig bondscoach van Nederland wil zien dat de spelers elkaar in het veld meer aanpakken.

“Ik denk dat wij het meest tevreden moeten zijn met een gelijkspel”, opende De Jong in gesprek met de NOS. “Aan de bal was het gewoon niet goed vandaag, we waren heel slordig. Vandaag was dat nog erger dan tegen Senegal. Ik denk dat we niet goed genoeg de vrije man zien. Dat kunnen we zeker, want we hebben veel kwaliteit. Daar heb ik veel vertrouwen in, maar we moeten het ook uitstralen. Dit is een goede wake-upcall voor ons team.”

“Ons doel blijft onveranderd, ook al hebben we nu een keer een tegenslag”, vervolgde de middenvelder, die niets wil weten van een panieksituatie. “Ik denk dat het heel matig was van ons vandaag, maar we hebben ook weer niet tegen een slechte ploeg gespeeld. Het is positief dat we er uiteindelijk een gelijkspel uit slepen. We zijn heel kritisch op elkaar en ik weet dat we beter kunnen. De bondscoach én de spelers, zo’n groep hebben we wel. Dat zag je net al meteen in de kleedkamer”, besloot De Jong.

Van Basten zei tijdens het interview meteen dat men ‘niks hebt’ aan de uitspraak van De Jong dat de spelers achteraf in de kleedkamer kritisch op elkaar zijn. “Juist als het niet goed gaat moet je elkaar ook aanpakken. Je moet iets omgooien. Maar als je eerst wacht tot je punten verloren hebt en daarna pas in de kleedkamer gaat roepen hoe het moet... De volgende wedstrijd gebeurt er gewoon weer wat, dus je moet gewoon direct reageren. Je moet het beste uit de wedstrijd halen die je speelt, en soms gaat die instelling gepaard met ruzie.”

Ook het interview van Memphis Depay maakte geen indruk op de voormalig bondscoach van Oranje. “Hij is een tijd aan het woord, maar hij zegt niks. In het veld moet er met de vuist op tafel geslagen worden, maar dat zie je niet gebeuren. Ook Van Dijk. Als hij vindt dat er op het middenveld niet fel genoeg gespeeld wordt, dan moet hij dat direct melden bij die gasten. En niet achteraf”, besluit Van Basten.