Van Gaal pikt ‘foutloze’ speler Oranje eruit: ‘We hebben toch íéts goed gedaan'

Vrijdag, 25 november 2022 om 19:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Louis van Gaal maakt zich geen zorgen over de kansen van Nederland op het WK. De bondscoach is weliswaar niet tevreden over het vertoonde spel van Oranje tegen Ecuador (1-1), maar hij geeft voor de camera van de NOS aan dat hij nog altijd vertrouwen heeft in een wereldtitel voor Nederland. In balbezit zal zijn ploeg wel moeten verbeteren, zo concludeert Van Gaal, die verder van mening is dat doelman Andries Noppert 'geen fouten heeft gemaakt'.

“Of ik vandaag geschrokken ben? Ik vind dat wij zeker in balbezit een slecht optreden hebben gegeven”, opent de bondscoach in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. “Ecuador was veel feller in de duels, dus dan krijg je een moeilijke wedstrijd. Het is niet zij meer willen, maar dat heeft met de cultuur van het land te maken en de strijdlust. Het is de gebruikelijke speelwijze, en dat wisten we ook. Je moet dan wel in balbezit ook aan de bal blijven, maar dat deden we niet. Iedereen die speelde wilde heel graag, maar dan moet je ook wel de kwaliteiten hebben om die te tonen tegen een ploeg die helemaal op ons was ingesteld.”

“Wij verloren ieder duel en als we de bal hadden, gaven we die aan de verkeerde kleur”, vervolgt Van Gaal, die overigens nog geen reden ziet om in paniek te raken na het teleurstellende optreden van Nederland. “Op de paniekknop drukken? Nee, ik ga gewoon verder op zoek naar een balans in de ploeg. Ik heb veel middenvelders geselecteerd en daar moet balans in komen. Hetzelfde geldt voor de voorhoede. De verdediging staat wel, want ondanks dat wij niet in de wedstrijd zaten hebben we weinig weggegeven. We hebben het resultaat eruitgesleept. We hebben niet verloren en dat is ook belangrijk. We gaan werken aan de balans in balbezit.”

De keuzeheer wil geen individuen afvallen en blijft ‘achter zijn ploeg’ staan. “Hoeveel voldoendes ik geef? Daar gaat het niet om. Ik kan wel stoer doen en cijfers geven, maar ik wil achter mijn spelers staan. Die spelers kunnen het, maar ze hebben het vandaag niet laten zien. Volgend keer is het weer een andere wedstrijd. Wij staan vier punten, we staan bovenaan in de groep en dat vind ik toch wel geweldig. Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn, maar dit optreden wil niet zeggen dat we de volgende wedstrijd weer zo spelen. Bovendien was Frenkie de Jong de ‘Man van de Wedstrijd’, dus we hebben toch wel iets goed gedaan. Onze keeper Andries Noppert heeft ook geen fout gemaakt”, besluit Van Gaal op positieve toon.