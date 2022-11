Van Basten spreekt ‘de beste speler van Nederland’ fel aan op wanprestatie

Vrijdag, 25 november 2022 om 19:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:32

Marco van Basten vindt dat Virgil van Dijk gefaald heeft om Oranje op sleeptouw te nemen tegen Ecuador (1-1). De oud-wereldspits vindt dat de aanvoerder zijn verantwoordelijkheid in het opbouwspel afschoof op ploeggenoten. "Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil", stelt Van Basten bij de NOS. "Ik vind dat Virgil de hoofdrol op zich moet nemen."

Oranje kwam in zijn tweede WK-wedstrijd zwak voor de dag en wist nauwelijks kansen af te dwingen tegen Ecuador. Ook nadat de Zuid-Amerikanen in de tweede helft gelijkmaakten, kon Nederland aanvallend geen vuist maken. Van Basten kijkt daarvoor in eerste instantie naar Van DIjk. "Als je ziet wat hij doet in balbezit: het is niet meer dan een bal opzij naar Aké en Timber", aldus Van Basten. "Die moeten het allemaal doen... Virgil moet het heft in handen nemen en het tempo opvoeren. Het gaat gewoon veel te langzaam. Hij moet zorgen dat er tempo in komt. Hij is een hartstikke goede speler, maar hij onderneemt zo weinig. Laat hém een keer instappen of de bal voorwaarts geven."

Van Basten stelt dat Van Dijk 'veel meer verantwoordelijkheid' moet nemen. "Van Dijk zei net na afloop: 'Ecuador is een goed team.' Hebben wij een slechter team? Nee. Nederland is kwalitatief beter dan Ecuador. Van Dijk moet zorgen dat er iets gebeurt in dat elftal. Je mag elkaar best aanpakken, maar dat doen ze allemaal niet. Het enige wat ze doen is het ondergaan en naar de trainer kijken: wat moeten we nu doen? Dat is het voetbal van tegenwoordig: zelf nemen ze helemaal geen initiatief meer."

Er is onderling weinig overleg bij Oranje, constateert Van Basten. "Je moet in het veld als spelersgroep met elkaar bezig zijn, maar dat gebeurt helemaal niet. Dat heeft niet te maken met de tactiek, maar met agressiviteit. Als je ziet dat Ecuador veel agressiever is, veel meer loopt, veel meer initiatief neemt... Zij gaan er meer voor, hebben meer beleving. Dat is een hele simpele manier om beter te zijn. Nederland moet dat minimaal evenaren qua werklust. Dat is het minimum dat je moet doen."