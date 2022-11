Virgil van Dijk wijst linie aan die tekortschoot tegen Ecuador

Vrijdag, 25 november 2022 om 19:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Virgil van Dijk kijkt met gemengde gevoelens terug op het duel met Ecuador. In het tweede WK-duel moest Oranje genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel, en het puntenverlies viel in de ogen van de centrumverdediger vooral te wijten aan het gebrek aan agressiviteit bij het Nederlands elftal. Vooral op het middenveld werd Oranje overrompeld, concludeert Van Dijk.

Na zes speelminuten genoot Nederland al een 1-0 voorsprong dankzij een voltreffer van Cody Gakpo, maar in het tweede bedrijf kwam Ecuador dankzij Enner Valencia op gelijke hoogte. Uiteindelijk slaagde Oranje er niet meer in om de ban te breken. “Hoe het door onze vingers kon glippen? Ik denk dat ze wat feller waren op het middenveld”, vertelt Van Dijk voor de camera van de NOS.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We verloren de bal te makkelijk en het baltempo lag denk ik te laag. Ze waren toch gewoon wat agressiever. Uiteindelijk pak je toch nog een resultaat, want we verloren niet. We hebben het nog in eigen hand. We hebben ons goed voorbereid en we waren er ook klaar voor. Ze hebben wel bijters op het middenveld: Méndez, Caicedo... Dat zijn wel jongens die op je hielen zitten en daar moet je slim mee omgaan. Ik denk dat dat wat lastig was en ze konden vaak counteren.”

“In de eerste helft ging het allemaal nog wel moet ik zeggen”, vervolgt de centrale verdediger. “We wonnen de bal best wel vaak, maar in balbezit moet het gewoon echt beter. Waarom we niet aan voetballen toekwamen? We spelen tegen een goede ploeg die goed drukzet, vind ik. Kijk, in balbezit is Ecuador niet van wereldniveau, maar ze zijn wel agressief en kunnen de bal goed afpakken”, aldus Van Dijk.