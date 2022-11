Gakpo na WK in gesprek met vier clubs van onder meer ‘het kaliber Real Madrid’

Vrijdag, 25 november 2022 om 17:39 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:57

Cody Gakpo staat – op het moment van schrijven – op twee doelpunten uit twee wedstrijden op het WK en dat zorgt ervoor dat de aanvaller internationaal naam maakt. De 23-jarige PSV’er bleef afgelopen zomer ondanks interesse van Leeds United en Southampton in Nederland, maar heeft de absolute topclubs inmiddels voor het uitkiezen.

Marco Timmer, PSV-watcher van Voetbal International, meldt namelijk dat de zaakwaarnemers van Gakpo na het WK in gesprek gaan met ‘topclubs van het kaliber Manchester United, Real Madrid, Liverpool en Bayern München’. Het is dus niet volledig duidelijk of het daadwerkelijk om de vier genoemde clubs gaat. De werkgever van Erik ten Hag was afgelopen zomer al van plan om de PSV’er naar Old Trafford te halen, maar de Engelsen besloten om voor Antony te gaan. United betaalde in de slotfase van de window uiteindelijk honderd miljoen euro voor de Braziliaan, waardoor de interesse in Gakpo minder concreet werd.

Timmer geeft aan dat ‘het zeker geen uitgemaakte zaak is dat Gakpo vertrekt’. PSV wil de jeugdexponent namelijk het liefst niet kwijt en al helemaal niet in de winter. De Eindhovenaren streven naar een verkoopprijs van meer dan vijftig miljoen euro. Ruud van Nistelrooij zal hopen dat Gakpo tot in ieder geval volgende zomer kan worden behouden. PSV staat na veertien wedstrijden op dertig punten en deelt de tweede plek in de Eredivisie daardoor met Ajax. Feyenoord gaat aan kop met 33 punten.

Gakpo verkeert in de vorm van zijn leven. Nadat hij tegen Senegal (0-2) de openingstreffer voor zijn rekening nam, scoorde hij vrijdagavond tegen Ecuador opnieuw. De Eindhovenaar is dit seizoen tot dusver betrokken bij 34 doelpunten in 28 wedstrijden voor PSV en Oranje (zestien goals en 18 assists). Het contract van de elfvoudig international loopt nog door tot medio 2026.