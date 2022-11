Louis van Gaal geeft tussentijdse wissel alvast prijs: ‘Niet verder vertellen’

Vrijdag, 25 november 2022 om 16:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:08

Memphis Depay gaat in de rust invallen bij Oranje, zo geeft bondscoach Louis van Gaal alvast weg in gesprek met de NOS. De spits van Barcelona speelde tegen Senegal (0-2) nog ruim een half uur mee en wordt tegen Ecuador halverwege de wedstrijd gebracht. Van Gaal weet nog niet wie er in de rust vanaf zal gaan. “Ik ga kijken wie er wel en niet levert.”

Nederland is bij een overwinning op Ecuador verzekerd van een plek in de knock-outfase van het WK. Heeft de bondscoach dat ook aan de spelers vertelt? “Nee, zij weten wat er op het spel staat. De uitslag bij Qatar - Senegal (1-3, red.) is niet zo belangrijk. Nu is de wedstrijd belangrijk. Winnen is het enige dat telt. Hoe we dat gaan doen? Ecuador gaat waarschijnlijk met hetzelfde systeem spelen als dat wij spelen.” De tegenstander van vrijdagmiddag doet dat normaal gesproken nooit en past zich dus overduidelijk aan aan Nederland. “Dus ja, dan denk ik dat wij gaan winnen. Zo simpel is het. Ik vind het wel prettig dat ze zich aan ons aanpassen. Ik denk namelijk dat wij dat systeem beter spelen dan zij.”

Van Gaal geeft de voorkeur aan Jurriën Timber, Teun Koopmeiners en Davy Klaassen. Daardoor verhuizen Matthijs de Ligt, Steven Berghuis en Vincent Janssen naar de bank. “Dat heeft te maken met de kwaliteit van de tegenstander”, zegt de bondscoach. “Ik had verwacht dat Romario Ibarra zou spelen. Daar was Timber meer geschikt voor dan De Ligt in onze ogen. Timber is ook meer geschikt om tegen Enner Valencia te spelen, die wel meedoet. Dat is een verrassing, dat hij het gehaald heeft.” De aanvaller viel in de openingswedstrijd tegen Qatar (0-2) nog uit bij Ecuador.

“Berghuis of Koopmeiners was vóór het WK al een vraagteken voor mij", zegt Van Gaal over de positie naast Frenkie de Jong. "Berghuis heb ik gezien op het WK en nu wil ik Koopmeiners ook die kans geven.” Met Depay is de eerste Nederlandse wissel dus al duidelijk. “Als je het niet verder vertelt: ja, Memphis komt er in de rust in. Die gaat erin komen. Voor wie? Dat weet ik nog niet, dat is afhankelijk van de wedstrijd. Ik kijk altijd wie er wel en niet levert. Zo gaat dat: het is topsport. Ik ga kijken wie er plaats moet gaan maken voor Memphis.”