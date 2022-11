Qatar maakt eerste doelpunt op WK, maar verliest ook van Senegal

Vrijdag, 25 november 2022 om 15:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:05

Senegal heeft zijn tweede groepswedstrijd van het WK winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé was met 1-3 te sterk voor gastland Qatar, dat pas na 153 speelminuten op het eindtoernooi voor het eerst op doel wist te schieten. In de slotfase maakte Qatar via Mohammed Muntari ook zijn eerste doelpunt van het toernooi. Boulaye Dia, Famara Diédhiou en Bamba Dieng waren trefzeker voor Senegal.

Beide teams moesten vrijdag winnen om kans te blijven maken op de knock-outfase van het WK. Qatar wist in de openingswedstrijd van het toernooi tegen Ecuador (0-2 verlies) geen een keer op doel te schieten, terwijl Senegal afgelopen maandagavond met dezelfde uitslag van het veld stapte na het duel met Nederland. De uitploeg voerde vrijdagmiddag twee wissels door: Ismail Jakobs en Diédhiou kregen de voorkeur boven Pape Cissé en Cheikhou Kouyaté, die met een spierprobleem kampt. Bij Qatar zat onder anderen doelman Saad Al-Sheeb op de bank. De keeper zag concurrent Meshaal Barsham de voorkeur krijgen onder de lat.

Geklungel in de verdediging van Qatar en Senegal komt op voorsprong. Dia schuift de 1-0 binnen #qatsen #wk2022https://t.co/nLqpi717uI pic.twitter.com/hp9KMYOvAR — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 25, 2022

Senegal domineerde in de openingsfase in balbezit, maar tot echt grote mogelijkheden wist het niet te komen. Nampalys Mendy schoot naast na een goede actie van Youssouf Sabaly op de rechterflank, terwijl Krépin Diatta op Barsham stuitte. Enkele minuten voor rust brak Senegal pas de ban. Qatar-verdediger Boualem Khoukhi kreeg een voorzet van Diatta niet weggewerkt en daar profiteerde Dia optimaal van. De spits van US Salernitana schoot van dichtbij hard en laag achter Barsham: 0-1. Daarmee kwam de eerste helft, waarin Senegal overduidelijk de betere ploeg was, tot een einde. Edouard Mendy kon zijn energie besparen in het eerste bedrijf: Qatar kwam in de eerste 45 minuten niet tot een schot op doel.

Slechts drie minuten na de onderbreking wist Senegal de voorsprong uit te breiden. Diédhiou kon een corner van Jakobs hard binnenkoppen en verdubbelde daardoor de marge: 0-2. Dat was pas de tweede goal uit een standaardsituatie van Senegal op een WK ooit. Het andere doelpunt viel tegen Uruguay in 2002, toen Khalilou Fadiga een strafschop benutte. Qatar kwam na het tegendoelpunt beter in de wedstrijd. Een kwartier na rust werd pas voor het eerst op doel geschoten, nadat Almoez Ali Chelsea-doelman Mendy onder vuur nam. De keeper kon de bal knap naast tikken. De grootste kans was enkele minuten later voor Ismaeel Mohammad, die vanaf enkele meters kon binnenschieten, maar opnieuw was Mendy met een katachtige reflex bepalend voor Senegal.

Ruim tien minuten voor tijd maakte Qatar de aansluitingstreffer en daarmee zijn eerste doelpunt op het WK. Muntari kopte een fijne voorzet van Mohammad vanaf de rechterflank in de verre hoek binnen: 1-2. Heel lang kon de ploeg van bondscoach Félix Sánchez daar niet van genieten. Het was namelijk Dieng die vijf minuten na de Qatarese goal het eindstation was van een knap uitgespeelde aanval van Senegal: 1-3. Senegal doet daardoor goede zaken in de strijd om een plek in de knock-outfase van het WK.