Wereldwijde pers stelt scherp op één Nederlander: ‘Alle ogen op hem gericht'

Vrijdag, 25 november 2022 om 15:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:43

Nederland kan vrijdag tegen Ecuador een reuzestap zetten richting de knock-outfase van het WK. Ook de Zuid-Amerikanen hebben echter hun openingsduel weten te winnen: onder aanvoering van sterspeler Enner Valencia zetten ze gastland Qatar probleemloos opzij. Ecuador liet zien dat het geenszins onderschat moeten worden, beaamt ook GOAL-journalist Mark Doyle. Doyle sprak met onze Kalum van Oudheusden over de kwaliteiten van la Tri, en over naar welke Nederlander er met speciale aandacht wordt gekeken door de internationale pers.

Door Kalum van Oudheusden

Doyle was aanwezig bij het allereerste duel van het WK tussen Qatar en Ecuador. Daar zag hij de aanstaande opponent van het Nederlands elftal een uitstekende indruk maken. "Met name in de eerste helft was het kwaliteitsverschil groot. Uiteraard was Enner Valencia de ster van de show. Hij maakte gehakt van de Qatarese verdediging. De enige manier om hem te stoppen voor hen was door overtredingen te maken, wat ze ook vaak deden. Daarom is hij een vraagteken voor de komend wedstrijden", wijst Doyle op de noodgedwongen wissel van Valencia een kwartier voor tijd.

De spits van Fenerbahçe vormt volgens de journalist een uitzondering op het overwegend jonge team van Ecuador, waarvan de internationale pers een hoop verwacht. "Na het succes van de Onder 20 stond er een mooie lichting klaar. De bondscoach (Gustafo Alvaro, red.) nam hen bij het eerste elftal toen hij aantrad. Er was destijds veel chaos rondom het nationale team. Dit team heeft potentie. We dachten eigenlijk dat ze in 2026 zouden doorbreken", vertelt Doyle.

Maar op welke Nederlander zijn de ogen gericht?

Doyle erkent dat het Nederlands elftal niet meer zo gevreesd wordt als vroeger. De kracht van het huidige Oranje zit volgens hem vooral in het collectief. "Dit Nederlands elftal mist de supersterren van weleer. In Van Dijk zie ik een van de beste verdedigers ter wereld. Memphis speelt bij Barcelona. Dat is een fantastisch team, maar hij staat ook weer niet vaak in de basis. Je kijkt dus daar de potentie van een elftal. De ogen zijn met name gericht op Cody Gakpo. We hebben gezien wat hij bij PSV heeft verricht."