Sinouh deelt diepe onvoldoende uit in VZ-rapport: ‘Waarom zit hij bij Oranje?’

Vrijdag, 25 november 2022 om 19:21 • Kevin van Buuren • Laatste update: 19:36

Het is Nederland niet gelukt om de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador te winnen: 1-1. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Ecuador nemen Jos Hooiveld en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties van het Nederlands elftal.

Nederland kreeg na rust direct een koekje van eigen deeg. Al binnen vijf minuten scoorde Enner Valencia uit de rebound na een schot van Pervis Estupiñán. Het was in totaal de zesde WK-goal die de aanvoerder maakte voor Ecuador. Tien minuten later kwam Oranje goed weg, toen Gonzalo Plata met links snoeihard op de lat schoot. Nederland kwam niet verder dan een afgezwaaid schot van Teun Koopmeiners.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De analisten vonden het systeem van Van Gaal niet tot uiting komen, daar de backs Denzel Dumfries en Daley Blind ‘totaal onzichtbaar’ waren. Zij kregen dan ook een onvoldoende. Van de centrale verdedigers kreeg alleen Jurriën Timber een onvoldoende. Hij ging in de fout bij de gelijkmaker, maar Hooiveld en Sinouh legden de verantwoordelijkheid niet alleen bij de Ajacied. “Frenkie de Jong moet hem daar niet inspelen, hij is het Barça-spel gewend denk ik”, zegt oud-verdediger Hooiveld.

De rapportcijfers van Khalid Sinouh na Nederland - Ecuador.

De middenvelder manifesteerde zich opnieuw als architect in de opbouw, maar kon niet doorslaggevend zijn. Vooral de positie naast De Jong is nog een vraagstuk. Koopmeiners kon niet imponeren tegen de Zuid-Amerikanen en kreeg een ‘vijf min’. “Ik snap sowieso niet dat hij bij het Nederlands elftal zit”, stelde Sinouh zelfs. Hooiveld oppert een oplossing. “Marten de Roon moet daar staan, dan kan Frenkie ook vrijer naar voren spelen.”

De rapportcijfers van Jos Hooiveld na Nederland - Ecuador.

Ook de aanvallers stonden behoorlijk geïsoleerd. Alleen Gakpo kon op een voldoende rekenen met een 6,5. “De ondersteuning naar voren is ook heel mager, dat moet in dit systeem van de backs komen”, zag Hooiveld. Sinouh is sowieso niet overtuigd van de speelwijze. “Die gasten weten niet hoe ze moeten spelen. In de eerste wedstrijd speel je ook niet goed. Oranje kan geen kansen creëren. Maar schijnbaar boeit Van Gaal het helemaal niks hoe je speelt, als het resultaat maar goed is.” Concluderend noemen de analisten het een 'goed resultaat'. "Vier punten, dat is prima", zegt Sinouh.