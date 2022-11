‘Het systeem past niet bij de spelers, je ziet dat ze onwennig zijn’

Vrijdag, 25 november 2022 om 17:52 • Kevin van Buuren • Laatste update: 17:58

Nederland staat met enig fortuin 1-0 voor tegen Ecuador. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Ecuador nemen Jos Hooiveld en Khalid Sinouh plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Al vroeg in de wedstrijd beëindigde Oranje Ecuadors reeks van zeven wedstrijden zonder tegendoelpunt. Davy Klaassen won een verloren bal razendsnel terug, waarna hij klaarlegde voor Cody Gakpo. De PSV-aanvaller nam het speeltuig mee en schoot met links onberispelijk binnen. Ecuador zag een schot van Enner Valencia gekeerd worden door Andries Noppert. Op slag van rust werd een doelpunt Pervis Estupiñán afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hooiveld en Sinouh zien ondanks de voorsprong een belangrijk punt van kritiek. “Als je kijkt naar het Nederlandse positiespel, zie je dat de spelers onwennig zijn in dit systeem. Ik ben van mening dat je 4-3-3 moet spelen”, zegt Sinouh. Hooiveld denkt dat een wijziging goed uitpakt deze wedstrijd. “Klaassen maakt veel meters. En Gakpo een linie naar voren vind ik de juiste positie.” Na de rust is het zeer waarschijnlijk dat Memphis Depay erin gaat komen. De heren zijn het niet eens wie er voor de aanvaller uitgaat. "Klaassen eruit en dan 4-3-3 spelen", denkt Sinouh. Hooiveld is het er niet mee eens. "Bergwijn gaat eruit. Die zit er niet lekker in."