Drie wijzigingen bij Oranje: Timber, Koopmeiners en Klaassen starten

Vrijdag, 25 november 2022 om 15:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:54

De opstelling van het Nederlands elftal voor de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador is bekend. Bondscoach Louis van Gaal kiest ervoor om zijn elftal op drie posities te wijzigen ten opzichte van de WK-ouverture tegen Senegal (0-2). Davy Klaassen, Jurriën Timber en Teun Koopmeiners starten in de basis. Vincent Janssen, Matthijs de Ligt en Steven Berghuis verhuizen naar de bank. Het duel in het Khalifa International Stadium gaat om 17.00 uur van start en staat onder leiding van de Algerijn Mustapha Ghorbal.

Van Gaal wilde donderdag tijdens de persconferentie weinig loslaten over de opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Ecuador. Wel verklapte hij dat Andries Noppert opnieuw het doel verdedigt. De goalie van sc Heerenveen beleefde een prima ouverture en behoudt voorlopig het vertrouwen van Van Gaal. In de achterhoede vindt één wijziging plaats. De Ligt wordt geslachtofferd voor Timber. De Ligt werd tegen Senegal onder meer opgesteld door zijn kopkracht, maar maakte met name in de eerste helft een gespannen indruk. Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind en Denzel Dumfries completeren de vijfmansdefensie.

Op het middenveld heeft Van Gaal tot dusver de meeste keuze. Frenkie de Jong is verzekerd van zijn plek. Naast hem vindt hij Teun Koopmeiners. Gakpo, vier dagen geleden de nummer 10 van dienst, schuift een plekje naar voren en is de aanvalspartner van Bergwijn. Die wijziging gaat ten koste van Janssen. Laatstgenoemde is balvast en dient als aanspeelpunt, maar kwam in combinatie met Bergwijn niet uit de verf tegen Senegal. Klaassen fungeert als nummer 10 en neemt daarmee de plek van de doorgeschoven Gakpo over.

In aanvallend opzicht heeft Van Gaal met Memphis Depay een belangrijke troef achter de hand. De aanvaller van Barcelona kon tegen Senegal een halfuur meedoen en mag het tegen Ecuador maximaal driekwartier laten zien. Depay zal in de rust worden ingebracht door Van Gaal. Bij een overwinning op Ecuador is het Nederlands elftal verzekerd van een plek in de knock-outfase. Oranje komt dan op zes punten uit twee duels.

Opstelling Nederland: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Blind; Koopmeiners, Frenkie de Jong, Klaassen; Gakpo, Bergwijn

Opstelling Ecuador: Galíndez; Preciado, Porozo, Torres, Hincapié, Estupiñán; Plata, Méndez, Caicedo, Valencia; Estrada.