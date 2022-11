Europa League leeft bij fans van PSV: kaarten in no time uitverkocht

Vrijdag, 25 november 2022 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:26

PSV zal op 16 februari tijdens de uitwedstrijd tegen Sevilla worden gesteund door een uitverkocht uitvak. Vrijdag gingen de laatste kaarten in de verkoop voor het Europa League-duel en die waren volgens Rik Elfrink 'binnen tien seconde' verkocht. In totaal reizen 2.200 PSV-fans af naar Andalusië. Een week later speelt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in het eigen Philips Stadion.

PSV wist zich als nummer twee van de poule te plaatsen voor de tussenronde van de Europa League. Het team van Van Nistelrooij eindigde achter Arsenal en werd tijdens de loting gekoppeld aan Sevilla. De Eindhovenaren gaan op 16 februari op bezoek in Zuid-Spanje en fungeren een week later als gastheer in eigen huis. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales. Sevilla belandde in de tussenronde door als derde in zijn Champions League-poule te eindigen.

Dat de Europese campagne leeft bij de fans van PSV bleek wel uit de belangstelling voor het duel met Sevilla. Nadat afgelopen dinsdag de zogeheten voorrangsverkoop van start ging, verkocht de club vrijdagochtend de laatste kaarten via de reguliere verkoop. Binnen enkele seconden waren de laatste tickets vergeven, wist Elfrink van het Eindhovens Dagblad te melden. Alle 2.200 beschikbare kaarten zijn daarmee vergeven. Fans van PSV dienen op eigen vervoer af te reizen naar Sevilla.

Voor een aantal PSV'ers zal het vizier voorlopig niet op de club staan, daar zij met hun land actief zijn op het WK. Zo komen Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons uit namens Oranje en is Érick Gutiérrez met Mexico actief op het mondiale eindtoernooi. In Eindhoven wordt ondertussen langzaam de voorbereiding op de tweede seizoenshelft opgestart. PSV speelt op 30 december een oefenwedstrijd tegen AC Milan en hervat de Eredivisie op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.