Iran krijgt bloedstollende zege op Wales als nationaal baken van hoop

Vrijdag, 25 november 2022 om 13:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:44

Iran heeft vrijdag op de valreep drie punten gepakt tegen Wales. Het team van Carlos Queiroz was de gehele wedstrijd de betere tegen Wales, maar leek tot ver in de blessuretijd op een 0-0 gelijkspel af te gaan stevenen. In de absolute slotfase kreeg Iran echter alsnog wat het verdiende: 0-2. Wayne Hennessey, die iets daarvoor met een oliedomme rode kaart van het veld moest, mag dat zichzelf rekenen. De overwinning van Iran zou enige afleiding kunnen bieden van de politieke hoogspanning in het land, die ook in het Ahmad bin Alistadion in Qatar weer duidelijk zijn invloed had.

Hoewel natuurlijk ook de 6-2 oorwassing uitgebreid besproken werd, ging het na afloop van het duel tussen Engeland en Iran evenzoveel over de protestactie van de Perzische Leeuwen. De Iraanse internationals weigerden namelijk het volkslied mee te zingen vanwege hun kritiek op het binnenlandse regime. De selectie kreeg minder dan vierentwintig uur voor het duel met Wales echter verontrustend nieuws. Voria Ghafouri, een van de bekendste voetballers uit Iran, was opgepakt vanwege zijn protestuitingen.

Vermoedelijk was dat een waarschuwing van de Iraanse machthebbers, als reactie op de 'ongehoorzaamheid' van het nationale team. Daarom besloot een groot deel van de spelers wél mee te zingen met het volkslied voorafgaand aan het tweede groepsduel met Wales. Alireza Jahanbahksh behoorde in dat duel niet tot de eerste basiself: hij werd geslachtofferd voor zijn teleurstellende optreden tegen Engeland. Zijn vervanger, Ali Gholizadeh, bracht het publiek in het Ahmad bin Alistadion al na een kwartier in vervoering.

Iran had namelijk het betere van het spel, en dat kwam tot uitdrukking in de ogenschijnlijke 0-1. Er moest echter een streep door de treffer: Gholizadeh stond buitenspel bij de pass van Sardar Azmoun. Laatstgenoemde kon niet veel later zelf alsnog voor de openingstreffer zorgen, maar zag zijn kopbal naast het doel van Hennessey stranden. Die onzorgvuldigheid speelde Iran de hele eerste helft parten, en ook in het tweede bedrijf wilde het leder er maar niet in.

Daar is de eerste rode kaart op dit WK. Na wild uitkomen en inmenging van de VAR moet Wayne Hennessey vertrekken. pic.twitter.com/9ETQltgA8X — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 25, 2022

Het was na een drieluik aan Iraanse kansen namelijk een wonder te noemen dat het nog 0-1 stond. Eerst trof Azmoun de paal, daarna deed Gholizadeh hetzelfde, en Hennessey redde geweldig op de rebound van laatstgenoemde poging. Wales kwam er op dat moment al lang niet meer aan te pas. Het bleef echter overeind, mede dankzij een uitblinkende Hennessey. Die deed zijn heldenrol met een oliedomme actie in de slotfase alsnog teniet.

De Welshe goalie kwam als een bezetene invliegen op de doorgebroken Taremi, en moest met direct rood van het veld. Dat leek lang zonder gevolgen te blijven voor Wales, tot de achtste (!) minuut van de blessuretijd. Rouzbeh Cheshmi zorgde met een hard schot in de verre hoek voor de verlossing, voordat Ramin Rezaeian de marge zelfs nog verdubbelde. Iran vestigt zich zo op de tweede plek in Groep B, terwijl het behalen van de knock-outfase voor Wales zo wel een heel lastig verhaal wordt. Het team van Rob Page heeft één punt en komt alleen nog in actie tegen Engeland.