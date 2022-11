Perez springt in de bres: ‘Ik vind het veel te makkelijk, die kritiek op hem’

Vrijdag, 25 november 2022 om 10:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:08

Kenneth Perez heeft een broertje dood aan de kritiek op Steven Bergwijn na zijn persconferentie van afgelopen woensdag. Velerlei mensen, onder wie Valentijn Driessen, bekritiseerden de 'minachtende' houding van de Ajacied tegenover het journaille. Perez vindt echter dat het enkel zou moeten gaan over de voetbalprestaties van Bergwijn. "Een voetballer wordt betaald om te voetballen, niet om te praten."

Bergwijn zei op de betreffende persconferentie nauwelijks iets en verwees telkens naar teamgenoot Davy Klaassen, die ook aanwezig was. "Ik sluit me aan bij Davy", sprak Bergwijn voortdurend, of het waren woorden van gelijke strekking. Op de vraag of hij zijn topvorm zelf ook mist reageerde de buitenspeler van Ajax vrij laconiek. "Ik weet het niet, ik zit lekker in mijn vel. Het gaat wel lekker eigenlijk."

Schuw?

'Een regelrechte aanfluiting, ook voor de KNVB', zo deed Driessen het persoptreden van Bergwijn onder meer af. Perez neemt de aanvaller in bescherming. "Ik vind het veel te makkelijk, die kritiek op hem. Dat het een schande is hoe hij erbij ging zitten. Maar een voetballer wordt betaald om te voetballen, niet om te praten. Of hoe hij de pers te woord staat. Misschien is hij gewoon hartstikke zenuwachtig, misschien is hij een beetje schuw", raisonneert de Deen bij WK Praat op ESPN.

Presentator Jan Joost van Gangelen werpt tegen dat Bergwijn 'dat nog nooit geweest is', wanneer de pers hem sprak in clubverband. "Ik vind niet dat je over zo'n jongen heen kan vallen omdat hij dat niet zo goed kan", herhaalt Perez zijn standpunt nogmaals. "Ik wil liever dat hij gewoon lekker kan voetballen – dat gaat ook niet zo goed nu – dan dat hij heerlijke monologen kan houden."

"Maar als hij gewoon de pannen van het dak had gespeeld (Bergwijn kwam tegen Senegal slechts tot één balcontact in de zestien en nul gecreëerde kansen, red.) had niemand het er hier over gehad", zegt Van Gangelen. "Nee", reageert Perez, "maar ik wil benadrukken dat het niet oké is. Ik merk ook bij onszelf – en laat ik voor mezelf praten – soms heb je een speler die lekkere interviews geeft en dat wekt toch een bepaalde sympathie. Dan hoop je dat hij goed speelt. Maar dat moet in principe niet meetellen. Dat hoort niet zo", aldus de oud-middenvelder.