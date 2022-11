AD vreest einde trainersloopbaan Kuijt: ‘Nieuwe club vinden zal lastig worden’

Vrijdag, 25 november 2022 om 10:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

De trainerscarrière van Dirk Kuijt verloopt nog niet zoals hij zelf vermoedelijk gedacht en gehoopt zal hebben. Donderdag werd de 42-jarige Katwijker ontslagen door ADO Den Haag en volgens Algemeen Dagblad-verslaggever Stan Wagtman wordt het nog een hele klus om een nieuwe werkgever te vinden. "De spelers bij ADO zagen Kuijt niet als een tactisch genie. Pijnlijk, aangezien die geluiden al hoorbaar waren sinds hij aan het trainersvak begon."

De trainersloopbaan van Kuijt kent vooralsnog weinig hoogtepunten. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werd de voormalig Oranje-international trainer van Feyenoord Onder 19. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer verloor Kuijt op de laatste speeldag de koppositie en daarmee de landstitel aan directe concurrent Ajax, dat werd getraind door John Heitinga. In het seizoen 2019/20 liep hij onder de vleugels van Jaap Stam mee bij de A-selectie in het kader van zijn opleiding Coach Betaald Voetbal. Na het ontslag van Stam en de aanstelling van Dick Advocaat verdween ook Kuijt bij het eerste elftal.

"Via ADO zou hij misschien alsnog in de Kuip kunnen belanden. Maar in alles werd de voorbije maanden pijnlijk duidelijk dat Kuijt daar, in elk geval voorlopig, niet klaar voor is. ADO, een club die vorig seizoen nog met anderhalf been in de Eredivisie stond, kreeg hij totaal niet aan de praat" stelt Wagtman. "De plannen die hij naar eigen zeggen had bedacht toen hij na zijn vertrek bij Feyenoord anderhalf jaar thuis zat, werden door de ADO-spelers bovendien al snel als 'te moeilijk' beschouwd. En een plan B, dat had Kuijt nooit. Een nieuwe club vinden zal heel lastig worden."

Volgens Wagtman zagen de spelers van ADO Kuijt niet als een 'tactisch genie'. "En dat is pijnlijk, aangezien die geluiden al hoorbaar zijn sinds Kuijt aan het trainersvak is begonnen, bijvoorbeeld bij de jeugd van Feyenoord. Als zijn ene 'te moeilijke' plan niet werkt, is Kuijt blijkbaar onvoldoende in staat daarop te anticiperen en een passende andere tactiek te bedenken. Het maakt de twijfel over Kuijts capaciteit als trainer een gegronde. Misschien zijn de plannen van de voormalige aanvaller voor een ploeg als ADO of de jeugd van Feyenoord niet geschikt, maar passen ze bij een elftal met betere spelers wél."

'Dirk Helwegen'

Wagtman verwacht echter niet dat clubs met betere spelers in de rij zullen staan om in zee te gaan met Kuijt. "Met Kuijt als trainer weet je één ding zeker: er wordt door de buitenwacht niet alleen cynisch en met antipathie naar de trainer gekeken, maar ook naar zijn spelers én naar de club als geheel", stelt Wagtman. "Bij ADO merkte men de voorbije 176 dagen in alles hoezeer de status van Kuijt is veranderd, van gewaardeerde voorbeeldprof naar dorpspastoor 'Dirk Helwegen'. Een beeld waar hij vermoedelijk niet meer van af gaat komen. Het maakt een vervolgstap, een carrière als toptrainer en laat staan een terugkeer in 'zijn' Kuip, nu al een extreem moeilijk verhaal voor Dirk Kuijt."