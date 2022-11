Compleet nieuwe rol zorgde voor aanpassingsproblemen: ‘Het is heel anders’

Naast Andries Noppert gaat het bij Oranje dit WK vooralsnog ook veel over Cody Gakpo. De aanvaller van PSV maakte tegen Senegal (0-2) de bevrijdende openingstreffer en wordt vrijdagavond tegen Ecuador opnieuw aan de aftrap verwacht. Dat bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal een andere rol voor hem ziet weggelegd dan bij PSV, zorgde voor de nodige aanpassingsproblemen.

Waar Gakpo bij PSV als hangende buitenspeler wordt gebruikt, ziet Van Gaal een echte nummer 10 in hem. Oriëntatie is daarbij heel belangrijk. "Ik ben bezig om dat te verbeteren", vertelt Gakpo in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is iets waar ik mee aan de slag ben gegaan. Het is heel belangrijk om voortdurend te kijken waar jij staat, maar vooral ook waar jouw teamgenoten zich bevinden en hoe de tegenstander staat. Het bekende scannen. Zei Robin van Persie al vaak tijdens interviews dat het heel vermoeiend kan zijn? Dat is het zeker. Ook als je geen bal hebt geraakt, ben je in het begin moe van het voortdurend om je heen kijken. Maar het went."

Dat Gakpo door Van Gaal als nummer 10 wordt gebruikt, heeft onder meer te maken met de keuze voor het systeem. "Ik speel bij PSV vanaf links, maar Oranje speelt nou eenmaal zonder buitenspelers", aldus de flankspeler. "Ik moest me aanpassen, dat heb ik met de bondscoach besproken. Hij heeft mij zijn visie uitgelegd en die probeer ik nu zo goed mogelijk uit te voeren. De nummer 10-positie is iets heel anders, het was gewoon wennen. Het zit hem niet in meer of minder lopen. Zie het als een periode van overbrugging van de ene positie naar de andere. Nu weet ik wat er van mij wordt verlangd."

Gakpo sluit niet uit dat dit voorgoed zijn nieuwe rol wordt. "Ik heb in deze rol veel vrijheid, de bondscoach eist van mij dat ik tussen de linies vrij kom. En als één van de spitsen in de bal komt, moet ik de ruimte vinden om eroverheen te gaan. Dat is een kwestie van het afstemmen van de looplijnen. Dat was best lastig omdat ik altijd aan de linkerflank speel met heel andere looplijnen. Maar ik werk er hard aan. Voor mijn gevoel is het nu nog makkelijker om op links te spelen. Maar die zijlijn waar je tegenaan geplakt staat, zorgt ook voor een bepaalde beperking natuurlijk. Een nieuwe positie wordt sowieso makkelijker als je met heel goede spelers op het veld staat."