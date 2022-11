Telefoon Noppert sloeg volledig op hol: ‘Zelfs teamgenoten wisten het niet’

Vrijdag, 25 november 2022 om 08:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:39

Andries Noppert staat op het punt om zijn tweede WK-wedstrijd en tweede interland voor het Nederlands elftal te keepen. De doelman van sc Heerenveen verdedigt vrijdagavond opnieuw het doel van Oranje tijdens de tweede poulewedstrijd tegen Ecuador. In gesprek met het mediateam van de KNVB blikt Noppert terug op een onvergetelijke eerste week. Dat hij een jaar geleden nog als reservedoelman op de bank zat bij Go Ahead Eagles, is voor hem ook iets onwerkelijks.

Bij Noppert overheerst vooral de trots. "Het is mooi dat je voor je eigen land mag uitkomen, daar droom je als klein jongetje van. Maar voor mij was die droom eigenlijk al in duigen gevallen. Als dat dan toch mag uitkomen, is dat een hele mooie beloning. Mijn familie is ook trots. Die staan er hetzelfde in. Zij hadden het ook niet meer verwacht. Maar als je blijft geloven, kunnen er mooie dingen gebeuren", aldus Noppert, die goed is opgevangen. "Dit is echt een groep. Het is fantastisch hoe de spelers dat hebben gedaan. Daarom roep ik het ook steeds. Ik denk dat we een kans maken."

Noppert kreeg na afloop van de openingswedstrijd tegen Senegal tal van berichtjes van vrienden, familieleden en (oud-)ploeggenoten. "Maar ik ben niet goed met elektronica. Ik was wat berichtjes aan het beantwoorden, maar het waren heel veel dezelfde reacties die ik stuurde. Ik vond het netjes om op iedereen te reageren. Toen ineens hield de telefoon ermee op. Ik heb de experts van de selectie gevraagd hoe het zat, maar zij wisten het ook niet. Vannacht deed hij het ineens weer. Ze dachten dat ik spam aan het versturen was. Ik wist even niet wat ik moest doen."

De mooiste berichtjes waren volgens Noppert de vraag of hij zichzelf wilde blijven. "Dat kan ik meer waarderen dan wanneer mensen zeggen dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld", aldus de goalie. "Je speelt goede en slechte wedstrijden. Dit is een heel mooi begin, dat is al heel mooi, maar dat zegt iedereen. Ik kan het waarderen als mensen de moeite nemen om er een mooi berichtje van te maken en vragen om te blijven zoals ik ben. Het maakt het voor mij makkelijker dat de groep zo open en eerlijk is. Ik had ook een beeld toen ik hier naartoe ging, maar dat bleek helemaal niet te kloppen."

Noppert lijkt het bijzonder goed te kunnen vinden met Louis van Gaal. Een filmpje waarin de bondscoach moest lachen om de celebration van de keeper ging vorige week viraal. Na de wedstrijd tegen Senegal werden de twee opnieuw lachend in beeld gebracht. "Hij probeerde mijn celebration na te doen, maar dat lukte niet helemaal", aldus Noppert. "Hij moet nog even oefenen, dat komt wel." Volgens Noppert hebben Van Gaal en hij dezelfde humor. De coach kon zich daar wel in vinden. "Hij is ook vrij direct. En hij kan iets zeggen met een lach. Maar ook de timing waarop hij iets zegt is belangrijk", zei Van Gaal eerder deze week.