Terugkeer op het oude nest lonkt voor bij Mechelen ontslagen Danny Buijs

Vrijdag, 25 november 2022 om 08:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Danny Buijs is een van de kandidaten om Dirk Kuijt op te volgen bij ADO Den Haag, weet Voetbal International. De veertigjarige oefenmeester werd in oktober al na vier maanden ontslagen bij KV Mechelen. Buijs zit sindsdien zonder club, maar kan zijn trainerscarrière bij ADO nieuw leven inblazen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zette donderdag Dirk Kuijt op straat na eveneens een kortstondig dienstverband.

Nu bekend is geworden dat de samenwerking tussen ADO en Kuijt tot een einde is gekomen, wordt in de Hofstad druk gespeculeerd over een opvolger. Een van de namen die rondzingt is die van Buijs. De voormalig profvoetballer maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Mechelen, maar had in de Belgische Pro League weinig succes. Na twaalf competitiewedstrijden en drie opeenvolgende nederlagen kreeg hij de zak van de clubleiding. De trainersloopbaan van Buijs begon in 2014 bij de amateurs van Kozakken Boys.

Voor ADO is Buijs zeker geen onbekende. De voormalig middenvelder maakte dertien jaar geleden de overstap van Feyenoord. Tussen januari 2009 en juni 2011 speelde Buijs 63 officiële wedstrijden voor ADO. Daarin wist hij negen keer het net te vinden. Buijs was zeer geliefd bij de aanhang van ADO vanwege zijn speelstijl. De fanatieke supportersvereniging Midden Noord zong hem regelmatig hartstochtelijk toe met de tekst 'Danny Buijs, die hoort hier thuis'. In 2011 besloot Buijs de overstap te maken naar het Schotse Kilmarnock FC.

Voor Buijs staat mogelijk een flink karwei te wachten bij ADO. De club beleeft zowel sportief als bestuurlijk roerige tijden. Kuijt slaagde er met zijn ploeg in competitieverband slechts vier keer in om te winnen, waardoor ADO op een teleurstellende zeventiende plek staat in de Keuken Kampioen Divisie. Technisch manager Daryl Janmaat besloot plotseling op te stappen en dragende spelers als Thomas Verheydt en Ricardo Kishna dienden een transferverzoek in. De Haagse aanhang schreeuwt al geruime tijd om het vertrek van algemeen directeur Edwin Reijntjes.