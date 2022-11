Vermoedelijke XI Oranje: Van Gaal herziet strijdplan en wijzigt elftal

Vrijdag, 25 november 2022 om 07:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:16

Het Nederlands elftal gaat vrijdagvond (17.00 uur) tegen Ecuador op voor de tweede groepszege. Na de 2-0 overwinning op Senegal is de ploeg van bondscoach Louis van Gaal er alles aan gelegen om de start van het WK een goed vervolg te geven. In tegenstelling tot het openingsduel wijzigt Van Gaal zijn elftal op twee posities. Davy Klaassen en Jurriën Timber zullen aan de aftrap verschijnen, wat ten koste gaat van Vincent Janssen en Matthijs de Ligt. Cody Gakpo schuift een linie door naar voren en wordt de aanvalspartner van Steven Bergwijn.

Nederland en Ecuador treffen elkaar voor de derde keer in de geschiedenis. De voorbije twee keer gebeurde dit in vriendschappelijk verband en hield Oranje er een zege (1-0 in maart 2006) en een gelijkspel (1-1 in mei 2014) aan over. De ploeg van Van Gaal is desondanks gewaarschuwd. Ecuador wist in zijn laatste zeven interlands het doel schoon te houden. De laatste speler die trefzeker was tegen de Zuid-Amerikanen was Julián Álvarez in maart namens Argentinië. Voor Van Gaal kan het duel een bijzonder tintje krijgen. De 71-jarige oefenmeester bleef in al zijn acht WK-wedstrijden ongeslagen. Alleen Vittorio Pozzo (Italië) lukte het vaker om niet te verliezen: negen keer.

Van Gaal wilde donderdag tijdens de persconferentie weinig loslaten over de opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Ecuador. Wel verklapte hij dat Andries Noppert opnieuw het doel gaat verdedigen. De goalie van sc Heerenveen beleefde een prima ouverture en behoudt voorlopig het vertrouwen van Van Gaal. In de achterhoede vindt één wijziging plaats en wordt De Ligt geslachtofferd voor Timber. De Ligt werd tegen Senegal onder meer opgesteld door zijn kopkracht, maar maakte met name in de eerste helft een gespannen indruk. Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind en Denzel Dumfries completeren de vijfmansdefensie.

Van Gaal heeft tot dusver op het middenveld de meeste keuze. Frenkie de Jong is verzekerd van zijn plek. Naast hem speelde afgelopen maandag Steven Berghuis. Dat zal tegen Ecuador ook het geval zijn. Gakpo, vier dagen geleden de nummer 10 van dienst, schuift een plekje naar voren en wordt de aanvalspartner van Bergwijn. Die wijziging gaat ten koste van Janssen. Laatstgenoemde is balvast en dient als aanspeelpunt, maar kwam in combinatie met Bergwijn niet uit de verf tegen Senegal. Klaassen zal tegen Ecuador als nummer 10 gaan fungeren. Teun Koopmeiners en Marten de Roon zijn de andere serieuze opties voor het middenveld die Van Gaal achter de hand heeft.

De tegenstander

Ecuador begon voortvarend aan het toernooi met een 0-2 zege op gastland Qatar, maar bondscoach Gustavo Alfaro waarschuwde zijn ploeg op de voorbereidende persconferentie dat het beter moet tegen Oranje. Daarnaast zei de oefenmeester dat het nog onzeker is of sterspeler Enner Valencia meedoet tegen Nederland. Ecuador zat dankzij twee treffers van Valencia al snel op rozen tegen Qatar. Toch weet Alfaro dat Nederland van een ander kaliber is en dat zijn ploeg tot op het bot gemotiveerd moet zijn om Oranje het vuur aan de schenen te leggen.

"Ik heb nog geen besluit genomen of we met drie man achterin gaan beginnen. We hebben verschillende situaties en schema's doorlopen. Met vijf op lijn, met drie middenvelders en twee aanvallers, met twee 9's, met een 9 en een tweede spits. We moeten ons wel bedenken dat Nederland een passingsgame speelt en dat ze lang van stuk zijn. Als je niet met dezelfde intensiteit verdedigt en aanvalt, dan kom je in de problemen. Je verliest dan negen van de tien keer", aldus de Argentijn.

In het duel met Qatar viel Valencia geblesseerd uit met een kniekwetsuur. Of de spits van Fenerbahçe meedoet tegen Oranje, is nog maar de vraag. "De testen hebben laten zien dat hij geen blessure heeft, maar hij heeft een serieuze klap gehad. We zullen hem vanmiddag bekijken en dan een beslissing maken." Alfaro ziet zijn land hoe dan ook als de underdog. "We spelen wel tegen een land dat uitspreekt om voor de wereldtitel te gaan. Het is dus alsof we tegen Brazilië of Argentinië spelen", zo deelt Alfaro Oranje een compliment uit. "Dan verwacht je natuurlijk niet dat we gaan winnen."

Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; F. de Jong, Berghuis, Klaassen; Gakpo, Bergwijn.