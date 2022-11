Team van de Speelronde op het WK: inbreng van Oranje én grote surprise

Voetballiefhebbers over de hele wereld kunnen tussen 20 november en 18 december genieten van het WK. Op het mondiale podium kunnen de spelers van de 32 deelnemende landen zich in de kijker spelen en Voetbalzone bekijkt per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste doet. Dit zijn de elf spelers die na de eerste wedstrijd met hun land in het Team van de Speelronde staan.

Het sprookje van Andries Noppert kreeg tegen Senegal een passend vervolg en daarmee verdient hij een plekje in het elftal van de week. De Fries had een paar prima reddingen in huis om Oranje op de been te houden en greep daarmee een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning. Zijn basisplaats tijdens de rest van dit toernooi is ook al verzekerd, want bondscoach Louis van Gaal liet met een volmondig ‘ja’ weten dat Noppert nu definitief zijn eerste keeper is. Noppert is wel de enige Nederlander die het elftal heeft gehaald.

De stuntploeg van de eerste speelronde van het WK, Saudi-Arabië, levert met Saud Abdulhamid en Salem Al-Dawsari twee spelers af aan ons sterrenteam. Het land beleefde een onvergetelijke opener op het wereldkampioenschap door Argentinië met 2-1 te kloppen en vooral Al-Dawsari maakte zich onsterfelijk. Hij maakte de winnende goal en werd daarmee pas de tweede speler uit Saudi-Arabië die op twee verschillende WK’s tot scoren kwam. Mocht de nummer tien nog een keer scoren tijdens dit toernooi, dan is hij gedeeld topscorer aller tijden op het WK namens de Woestijnzonen.

Over topscorers gesproken: Olivier Giroud kopte en schoot zichzelf tijdens de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Australië alvast op gelijke hoogte met Thierry Henry. De twee Franse aanvallers hebben nu 51 keer gescoord voor hun land en Giroud kan dit toernooi dus topscorer aller tijden worden voor les Bleus. Ook Pedri liet zich gelden. De middenvelder van Barcelona verzorgde tegen Costa Rica (7-0) vier succesvolle passes naar een speler in het strafschopgebied, waar een kans uit kwam. Geen speler op het veld deed dat zo vaak en dat is opvallend, aangezien Pedri maar 56 minuten speelde.

Het Team van de Speelronde:: Andries Noppert (Nederland); Saud Abdulhamid (Saudi-Arabië), Harry Maguire (Engeland), Maya Yoshida (Japan), Jordi Alba (Spanje); Jude Bellingham (Engeland), Salem Al-Dawsari (Saudi-Arabië), Pedri (Spanje); Richarlison (Brazilië), Olivier Giroud (Frankrijk) en Enner Valencia (Ecuador).