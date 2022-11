Richarlison helpt Brazilië met intikker en wondergoal langs Tadic en co

Donderdag, 24 november 2022 om 21:53 • Guy Habets

Brazilië is met een driepunter begonnen aan het WK. De formatie van bondscoach Tite en sterspeler Neymar had het lang moeilijk met het Servië van captain Dusan Tadic, maar dankzij Richarlison ging de overwinning toch naar de vijfvoudig wereldkampioen: 2-0. De aanvaller van Tottenham Hotspur scoorde twee keer en met name zijn tweede was er een van grote schoonheid.

Brazilië en Servië waren de enige twee landen die nog niet in actie waren gekomen. Dat betekende dat spelers als Neymar en Tadic op donderdagavond pas hun kunnen aan het grote publiek mochten tonen, want beiden kregen een basisplaats toebedeeld van hun bondscoach. Neymar stond op de 10-positie achter een aanvalstrio waarin geen plek was voor voormalig Ajacied Antony. Tadic is een sleutelspeler bij Servië, net als in Amsterdam, en stond dus aan de aftrap. Hij speelde als hangende rechtsbuiten achter spits Aleksandar Mitrovic, terwijl voormalig AZ- en NAC-speler Nemanja Gudelj een van de middenvelders was.

De Goddelijke Kanaries worden gezien als een van de topfavorieten voor de wereldtitel, maar konden die status in de eerste helft nog niet echt waarmaken. De stevig spelende Serviërs hadden grip op de Braziliaanse aanvallers en werden voor rust eigenlijk maar één keer in verlegenheid gebracht. Raphinha kon toen vrij inschieten, maar besloot met een slap rollertje in de handen van Vanja Milinkovic-Savic. Tadic en de zijnen stichtten weinig gevaar, mede door de matige voorzetten van de Ajacied. Die haalden het voorhoofd van Mitrovic niet.

In de fase vlak na de rust drong Brazilië aan, geholpen door slordigheden in de achterhoede van Servië. Al snel werd de bal cadeau gedaan aan Raphinha, die net als in de eerste helft niet wist te profiteren van de ruimte en te slap inschoot. Die waarschuwing bleek niet te zijn aangekomen, want even later haalde Gudelj Neymar neer op de rand van het strafschopgebied en werd de daaropvolgende vrije trap op een gevaarlijke plek in de muur geramd door de PSG-ster. Dat een openingstreffer van de Zuid-Amerikanen in de lucht hing, werd al helemaal duidelijk toen een kanonskogel van Alex Sandro na een uur spelen op de paal uiteenspatte.

In minuut 63 viel die dan ook. Een schot van Vinícius Júnior kon nog worden gekeerd door Milinkovic-Savic, maar toen stond Richarlison op de goede plek om de bal in het lege doel te tikken: 1-0. Tien minuten later sloeg de aanvaller van Tottenham Hotspur opnieuw toe en nu had hij geen rebound nodig om tot scoren te komen. Middels een geweldige bycicle kick na een aanname met links deponeerde hij de bal in de verre hoek voor de 2-0 en daarmee waren de Serviërs definitief verslagen. In het laatste kwartier kwam er namelijk geen verandering meer in de stand, ook niet door Antony. Hij viel tien minuten voor tijd in.