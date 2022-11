Sébastien Haller komt met goed nieuws vanuit het ziekenhuis

Donderdag, 24 november 2022 om 21:37 • Guy Habets

Sébastien Haller is donderdag succesvol geopereerd. De spits van Borussia Dortmund moest voor de tweede keer onder het mes nadat er in juli teelbalkanker bij hem werd geconstateerd en via zijn Instagram-pagina heeft de Franse Ivoriaan nu laten weten dat die operatie goed is gegaan. De blik van Haller gaat nu richting de toekomst.

Vlak na de transfer van Haller van Ajax naar Borussia Dortmund werd er teelbalkanker bij de sterke aanvaller geconstateerd. Nog in dezelfde maand werd hij voor de eerste keer geopereerd en daarna onderging de Ivoriaans international ook chemotherapie. Toch moest hij opnieuw geopereerd worden. "We waren ons ervan bewust dat het na de chemo verschillende kanten op kon gaan", legde Haller destijds uit. "Nu word ik geopereerd om deze tumor voorgoed te laten verwijderen."

Vanuit het ziekenhuis laat de spits van Dortmund nu weten dat die tweede operatie achter de rug en geslaagd is. De 28-jarige Haller meldt zich met een positief bericht op Instagram. "Een nieuwe fase in mijn revalidatie", zo schrijft hij. "De tweede operatie is goed doorstaan! Ik wil het medische team dat mij dagelijks heeft geholpen ontzettend bedanken. Ik kijk nu vooruit en wil snel weer aan de slag gaan."