De geheimzinnige weg van Qatar richting het WK en de clash met Oranje

Zaterdag, 26 november 2022 om 12:00 • Guy Habets

Bondscoach Louis van Gaal weet het zeker: dit Nederlands elftal heeft ‘een grote kans om wereldkampioen te worden’. Om dat doel te bewerkstelligen, moet wel eerst de poule overleefd worden. Daarin speelt Oranje tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Voetbalzone blikt vooruit op de groepswedstrijden en introduceert nu Qatar, het gastland dat zich middels een maandenlange en geheimzinnige voorbereiding goed wilde presenteren op een WK.

Op aandringen van Félix Sánchez, de bondscoach van Qatar, werd de nationale competitie al in juni beroofd van zijn sterspelers om aan een maandenlange aanloopfase naar het WK te kunnen beginnen. Op elkaar ingespeeld raken, patronen inslijpen en tegenstanders vakkundig analyseren, dat waren de doelen tijdens de ruim vijf maanden waarin de Qatarese nationale ploeg in trainingskamp was. Door middel van de nodige oefenwedstrijden dacht Sánchez zijn ploeg klaar te kunnen stomen en, misschien nog wel belangrijker, opponenten zand in de ogen te strooien.

Over die vriendschappelijke wedstrijden bestaat namelijk de nodige onzekerheid. Doha, Marbella, Oostenrijk: het zijn allemaal locaties waar in het diepste geheim geoefend wordt tegen bekende en minder bekende tegenstanders. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Qatar liefst 26 oefenwedstrijden heeft gespeeld om zich voor te kunnen bereiden op het WK, maar van vier van die wedstrijden is bijvoorbeeld al geen uitslag bekend. Een databedrijf als StatsPerform heeft zelfs maar dertien van de 26 oefenwedstrijden in het systeem staan, simpelweg omdat er niets naar buiten komt over het doen en laten van Qatarese elftal.

De wedstrijden werden achter gesloten deuren gespeeld, beelden van de duels mochten niet verspreid worden en tegenstanders kregen contracten voorgelegd waarin duidelijk stond dat er geen enkel detail over de oefenwedstrijden uit mocht lekken. Dat zegt Jakub Mihálik, marketingmanager van FC Samorín uit de Slowaakse tweede divisie, tegen de NOS. Zijn club speelde een oefenwedstrijd tegen Qatar. “We werden gevraagd om zelf niets uit te zenden of op te nemen. Achteraf zouden we wat beelden van ze kunnen krijgen, want zij hadden wel allerlei camera's meegenomen. Vier stuks. Ook liepen er twee mensen rond die met drones filmden.”

Een vertegenwoordiger van de bond van Albanië, een land dat ook tegen Qatar oefende, werd ook gevraagd naar zijn ervaringen. Hij liet optekenen dat het gastland geheimzinnig deed om zo min mogelijk tactische informatie uit te laten lekken voor aanstaande tegenstanders op het WK, waaronder dus ook Oranje. Albanië, en waarschijnlijk ook de andere tegenstanders, kreeg ondertussen een vergoeding om alles stil te houden en zo mee te werken aan de Qatarese plannen. Mede daardoor heeft de KNVB naar verluidt maar dertien recente wedstrijden van de formatie van Sánchez beschikbaar.

De Ecuadorianen zijn te sterk voor Qatar

Voor Oranje zijn die problemen echter nog wel te overzien. Nederland speelt het laatste groepsduel tegen Qatar en heeft daarvoor dus al twee wedstrijden van het land, tegen Ecuador en Senegal, gezien en beoordeeld. In de openingswedstrijd van het toernooi gingen de gastheren van het toernooi al met 2-0 onderuit en maakten ze geen opperbeste indruk. Toch is het zaak om Qatar niet te onderschatten. Op recente grote toernooien maakte de ploeg wel een goede indruk en werd er zelfs eremetaal gepakt.

Het Aziatisch kampioenschap voetbal, traditioneel sterk bezet door landen als Japan, Zuid-Korea, Iran en Australië, werd in 2019 op zeer overtuigende wijze gewonnen door Qatar. In de finale werden de Japanners met 3-1 verslagen, terwijl eerder al andere grootmachten zich stukbeten op het elftal van Sánchez. Daarnaast werd Qatar in 2021 uitgenodigd voor deelname aan de Gold Cup, het kampioenschap voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Daar werd Qatar pas in de halve finale uitgeschakeld door de Verenigde Staten: 1-0. Een afgang in eigen land past totaal niet in dat straatje en dus mag Oranje een Qatar verwachten dat er alles aan doet om het WK niet puntloos af te sluiten.