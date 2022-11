Twee Nederlanders zijn in beeld bij Erik ten Hag om Ronaldo op te volgen

Donderdag, 24 november 2022 om 20:25 • Guy Habets

Erik ten Hag en Manchester United zijn naarstig op zoek naar een opvolger voor Cristiano Ronaldo en hebben volgens het Spaanse Sport twee Nederlanders in het vizier voor de openstaande vacature. Zowel Cody Gakpo als Memphis Depay mag hopen op een transfer naar Old Trafford, zo wordt er geschreven in de Spaanse sportkrant. Voor de ene zou heel veel betaald moeten worden, voor de ander juist heel weinig.

Ronaldo is sinds kort clubloos nadat zijn contract in Manchester in onderling overleg werd ontbonden. Dat betekent wel dat Ten Hag een offensieve optie kwijt is geraakt en de Nederlandse manager zou graag zien dat die vacature weer wordt opgevuld. Zowel Gakpo als Depay zijn in beeld en de interesse in het Nederlandse tweetal is niet zo gek, aangezien laatstgenoemde al een verleden heeft op Old Trafford en Gakpo in de zomer al dicht bij een overstap naar het rode deel van Manchester was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er werd met PSV gesproken over een transfer, maar uiteindelijk wilde United niet met het gevraagde bedrag over de brug komen. Om Gakpo na het WK te kunnen halen, moet er echter misschien veel meer betaald worden dan de vijftig miljoen euro die in de zomer genoeg zou zijn geweest. De zaakwaarnemer van de Eintovenaar liet namelijk al optekenen dat hij verwacht dat de vraagprijs voor zijn cliënt omhoog zal gaan na een goed WK. Gakpo scoorde al voor Oranje tijdens de wedstrijd tegen Senegal.

Het halen van Depay zou een stuk goedkoper zijn. Het contract van de aanvalsleider van Oranje bij Barcelona loopt komende zomer af en dat betekent dat hij snel transfervrij binnen te halen is. United wil echter in de winter al zaken doen en stelt Depay alleen te willen contracteren als daarvoor geen transfersom hoeft te worden betaald. Het is niet duidelijk of Barcelona daarmee akkoord wil gaan. De Catalaanse club haalde Depay in de zomer van 2021 zelf nog gratis op bij Olympique Lyon.