Fopduik van Ronaldo en geniale passes van Fernandes redden Portugal

Donderdag, 24 november 2022 om 18:57 • Guy Habets • Laatste update: 19:01

Portugal is het WK begonnen met een zwaarbevochten overwinning. Aan de hand van Cristiano Ronaldo, die een strafschop versierde en benutte, en de uitstekend passende Bruno Fernandes werd Ghana met 3-2 over de knie gelegd. Fernandes leverde in de slotfase, toen de Afrikaanse ploeg via Andre Ayew net op gelijke hoogte was gekomen, twee piekfijne assists af en bezorgde de Portugezen daarmee een zeer welkome zege. De late goal van Osman Bukari leverde het dappere Ghana geen resultaat meer op.

De meest veelbesproken speler van de afgelopen weken stond aan de aftrap bij Portugal. Ronaldo, die vanwege maagproblemen nog de laatste oefenwedstrijd van zijn land tegen Nigeria (4-0 zege voor de Portugezen) aan zich voorbij moest laten gaan, stond in de punt van de aanval en werd in de rug gesteund door toppers als Bruno Fernandes en Bernardo Silva. Aan Ghanese kant kreeg Ajacied Mohammed Kudus een basisplaats toebedeeld. Als aanvallende middenvelder stond hij in de rug van Ayew en Iñaki Williams, de twee spitsen van de Afrikanen.

Waar Ronaldo in de aanloop naar het WK al de voetballer was die de meeste aandacht genereerde, deed hij dat vlak voor de wedstrijd tegen Ghana en tijdens de eerste helft van dat duel ook. De aanvaller, die deze week in onderling overleg met Manchester United besloot om per direct te vertrekken bij de club van trainer Erik ten Hag, kon tijdens het volkslied zijn emoties niet in bedwang houden én was degene die de grootste kansen van de eerste helft kreeg. Eén-op-één met Lawrence Ati Zigi, de keeper van Ghana, liet Ronaldo zich echter aftroeven door de goalie. Even later kopte hij naast.

De Ghanezen, waar Kudus in het eerste bedrijf een wat wilde indruk achterliet, bleven echter relatief eenvoudig in de wedstrijd en haalden met een brilstand de rust. De Ajacied liet zich vlak na rust wel meteen zien met een niet ongevaarlijk schot, dat maar rakelings langs de verre paal van het doel van Diogo Costa scheerde. De Portugezen kwamen derhalve goed weg, net als toen scheidsrechter Ismail Elfath na ruim een uur een strafschop toekende aan A Seleção. De duikeling van Ronaldo was opzichtig, maar toch zagen zowel arbiter als VAR opvallend genoeg geen reden om de penalty terug te trekken. CR7 pakte het presentje zelf uit: 1-0.

Ronaldo benut de door hemzelf versierde strafschop en scoort daarmee voor het vijfde opeenvolgende WK. Kijk live mee: https://t.co/u5oKbZg43P#wk2022 #porgha pic.twitter.com/9oq66xAB29 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 24, 2022

Daarmee liet de sterspeler van Portugal voor het vijfde WK op rij een doelpunt noteren en dat lukte geen enkele speler voor hem. Dat zorgde voor een grote glimlach op het gelaat van Ronaldo, maar nog geen tien minuten later verdween die als sneeuw voor de zon. Na een prima actie over links van Kudus kon Ayew van dichtbij binnentikken (1-1) en konden de Portugezen weer van voor af aan beginnen. Dat lieten ze zich echter geen twee keer zeggen. De Ghanese tegengoal zorgde voor een opleving van de ploeg van bondscoach Fernando Santos en binnen drie minuten werd de wedstrijd beslist.

Eerst was het João Félix die weggestuurd werd door Fernandes en vakkundig afrondde (2-1), waarna invaller Rafael Leão dat kunstje even later herhaalde. Ook hij werd op pad gestuurd door Fernandes en klopte de Ghanese keeper in de verre hoek, waardoor de stand op 3-1 werd gebracht en de Afrikaanse hoop met nog een kleine tien minuten te gaan de grond in werd geboord. De late 3-2 van Bukari, die een voorzet vanaf links inkopte, maakte het toch nog even heel spannend. Diep in blessuretijd werd het na een ketser van keeper Diogo Costa zelfs nog bijna gelijk, maar opnieuw hadden de Portugezen alle geluk van de wereld en bleef het bij 3-2.