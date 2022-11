Louis van Gaal verovert harten met aandoenlijk moment na persconferentie

Donderdag, 24 november 2022 om 16:47 • Wessel Antes

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Louis van Gaal moest na de persconferentie van het Nederlands elftal wederom op de foto met meerdere buitenlandse journalisten. De 71-jarige bondscoach is wereldwijd nog altijd razend populair, zo blijkt na ieder persmoment van Oranje in Qatar. Al tijdens de persconferentie werd Van Gaal verrast door een Senegalese journalist. De jonge verslaggever wilde geen vraag stellen, maar nam het woord om te benadrukken dat hij enorm fan is van Van Gaal. “Ik wil je een knuffel geven zo, want ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus”, reageerde de spraakmakende keuzeheer direct.

Na afloop van de persconferentie kwam Van Gaal zijn belofte na. Hij riep de jonge verslaggever erbij en gaf hem een knuffel. Denzel Dumfries keek op de achtergrond goedkeurend toe. Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden, die aanwezig is in Qatar, wist het moment vast te leggen. Onder de video’s van onder andere de NOS en ESPN ontvangt Van Gaal vele likes en mooie reacties vanwege zijn actie. Ook in het buitenland wordt het fragment uitgebreid opgepikt.