Franse voetbalbond verbaast zich over kritiek op gastland Qatar: ‘Buitensporig’

Donderdag, 24 november 2022 om 16:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:57

Noël Le Graët noemt de kritiek op WK-gastheer Qatar 'buitensporig'. De voorzitter van de Franse voetbalbond FFF vindt dat er meer aandacht moet zijn voor het voetbal en minder voor de politieke kant van het toernooi. Al sinds de toewijzing van het WK aan Qatar is er kritiek op dat land, en Le Graët vindt het nu wel welletjes geweest.

"Ik was verrast door het politieke aspect dat dit WK kenmerkt. Ik volg alleen het voetbal, terwijl ik de politieke kant overlaat aan de mensen met de benodigde competentie." De tachtigjarige bestuurder, die nog van geen wijken wil weten bij de Franse voetbalbond, stelt dat hij de roep om een boycot van het toernooi overdreven vindt. "Ik ben verrast door deze aanval op een land dat heeft laten zien bereid te zijn om een WK te organiseren. Desondanks zijn er nog mensen die die capaciteiten van Qatar in twijfel trekken om het toernooi te organiseren. Ik zie het tegenovergestelde en zie dat ze er klaar voor zijn."

De reactie van de Franse voetbalbond staat in groot contrast met de uitspraken van Jesper Møller. De voorzitter van de Deense voetbalbond DBU gaf woensdag aan dat de Scandinaviërs zelfs overwegen om uit de FIFA te stappen. "Een situatie als deze heb ik nog nooit meegemaakt", zei Møller. "En ik doe dit werk al sinds 1998. Ik ben niet alleen teleurgesteld, maar ook boos. Het is onacceptabel dat ze ons zo voor het blok hebben gezet. Dat we het zó laat te horen kregen, is totaal onaanvaardbaar. Het is verwerpelijk."

Eerder meldde de Franse sportkrant L'Équipe al dat Le Graët aan Hugo Lloris, de aanvoerder van les Bleus, vroeg om de veelbesproken OneLove-aanvoerdersband niet te dragen. De doelman van Tottenham Hotspur deed dat uiteindelijk ook niet, net als de aanvoerders van de andere landen die dat in eerste instantie wel van plan waren. "Ik heb ook een persoonlijke mening over het onderwerp", stelde Lloris voor het eerste groepsduel met Australië (4-1 winst). "En die lijkt op die van onze voorzitter Noël Le Graët. Als we in Frankrijk buitenlanders ontvangen, dan willen we vaak dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur respecteren. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar, niet meer of niet minder."