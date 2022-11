Suárez, Núñez, Cavani en Son weten allen het net niet te vinden bij remise

Donderdag, 24 november 2022 om 15:53 • Wessel Antes • Laatste update: 16:19

Uruguay en Zuid-Korea zijn met een 0-0 gelijkspel begonnen aan het WK in Qatar. Hoewel de wedstrijd bij vlagen zeer vermakelijk was, wisten beide landen het net niet te vinden. Diego Godín was vlak voor rust dichtbij met een kopbal op de paal, terwijl ook Federico Valverde van afstand het houtwerk raakte. De overige teams in Groep H, Portugal en Ghana, nemen het om 17.00 uur tegen elkaar op.

Bij Uruguay stond voormalig AZ-doelman Sergio Rochet onder de lat. Verder koos bondscoach Diego Alonso voor diverse gelouterde routiniers als Martín Cáceres, Godín en Luis Suárez. Met José Giménez, Rodrigo Bentancur, Valverde en Darwin Núñez stonden er echter ook genoeg grote namen uit de hedendaagse Europese top aan de aftrap. Aan de kant van Zuid-Korea waren Heung-min Son (Tottenham Hotspur) en Kim Min-jae (Napoli) de bekendste troeven van de Portugese bondscoach Paulo Bento.

Het initiatief was in de beginfase voor de Zuid-Koreanen, maar Rochet werd niet echt getest. De 29-jarige doelman houdt bij Uruguay 133-voudig international Fernando Muslera uit de basis. Het eerste gevaar van de Zuid-Amerikanen kwam van Real Madrid-middenvelder Valverde, maar zijn schot met links verdween over het doel van keeper Kim Seung-gyu heen. Kansjes voor Liverpool-spits Núñez zorgden ook niet voor de openingstreffer, waarna Hwang Ui-jo na een mooie aanval maar net over schoot namens Zuid-Korea.

Vlak voor rust was het Godín die vanuit een hoekschop op de paal kopte, waardoor de brilstand tijdens de rust nog altijd op het bord stond. Na rust waren de Uruguayanen voornamelijk gevaarlijk via counters. Núñez kreeg een voorzet echter niet bij Suárez, die even later werd vervangen door Edinson Cavani. Met de spits van Valencia in de ploeg drong Uruguay een stuk meer aan bij het Zuid-Koreaanse doel. In de slotfase belandde een verwoestende uithaal van Valverde op de paal, waardoor beide elftallen met slechts één punt beginnen aan de groepsfase van het WK.