ADO Den Haag reageert met statement op clubwebsite op ontslag Dirk Kuijt

Donderdag, 24 november 2022 om 15:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:29

ADO Den Haag heeft op de clubwebsite het ontslag van trainer Dirk Kuijt bevestigd. Donderdagochtend meldden verschillende bronnen al aan het Algemeen Dagblad dat de 42-jarige oefenmeester aan de kant was gezet door de club uit de Hofstad, vanwege de teleurstellende resultaten. De clubleiding bevestigt dat nu.

“Het is een moeilijke dag voor ADO Den Haag. De club heeft besloten om niet verder te gaan met Dirk Kuijt”, zo is te lezen. “We zijn ervan overtuigd dat een koerswijziging bij het eerste elftal kan helpen om voor een ommekeer te zorgen. De ambitie blijft onveranderd. Wij bedanken Dirk voor zijn professionaliteit, inzet en toewijding. Daarnaast hebben we een enorme waardering voor het doorzettingsvermogen, de veerkracht en de bezieling die Dirk als persoon kenmerken.”

Lees het volledige bericht op onze website. — ADO Den Haag (@ADODenHaag) November 24, 2022

“De club wenst Dirk succes met alles wat er in de toekomst op zijn (trainers)pad komt”, vervolgt ADO. “We hopen dat onze paden ooit weer kruisen. De club beraadt zich momenteel over de vacante positie die is ontstaan.” Kuijt was bij ADO bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij werd afgelopen zomer aangesteld, maar de resultaten vielen tegen: na zestien duels in de Keuken Kampioen Divisie staat ADO met zestien punten op de zeventiende plaats.

Het is al langere tijd onrustig rondom de club uit Den Haag. Zo stapte technisch manager Daryl Janmaat eerder deze maand plotseling op en dienden bepalende spelers een transferverzoek in. Zowel Thomas Verheydt als Ricardo Kishna wensten vanwege de bestuurlijke perikelen niet meer voor de club te spelen. Algemeen directeur Edwin Reijntjes wees het verzoek van de spelersgroep om Giovanni Franken aan te stellen als assistent-trainer af. Even leken Verheydt en Kishna vanwege hun transferverzoek buiten de selectie te worden gehouden voor het duel met Roda JC Kerkrade, maar daar stak Kuijt een stokje voor. De 0-1 nederlaag tegen de Limburgers bleek het laatste kunststukje van de Katwijker als trainer van ADO.