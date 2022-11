Ex-keeperstrainer onthult hilarische anekdote over ‘schoorsteen’ Noppert

Donderdag, 24 november 2022 om 14:35 • Wessel Antes • Laatste update: 14:41

Nicola Di Bitonto heeft genoten van het Oranje-debuut van Andries Noppert tegen Senegal (0-2 winst). De 56-jarige Italiaan was de keeperstrainer van de boomlange sluitpost tijdens zijn avontuur bij Foggia, in de Serie B. In gesprek met de NOS onthult Di Bitonto een hilarisch verhaal over de keeper van sc Heerenveen, die blijkbaar niet vies was van een sigaret.

Di Bitonto omschrijft Noppert als aardig, oprecht extravagant en een beetje gek. Eén anekdote over Noppert is de Italiaan het meest bijgebleven. “Hij rookte ook als een schoorsteen. Ik herinner me dat hij 's nachts in Palermo ooit een sigaret opstak in zijn hotelkamer. Ging ineens het brandalarm af.” Noppert kreeg vanwege zijn lengte de bijnaam Il Grattacielo, oftewel ‘De Wolkenkrabber’. Uiteindelijk kwam de linkspoot slechts acht keer in actie voor Foggia, waarin hij twee keer de nul hield.

Di Bitonto beschouwt Noppert nog altijd als een vriend. Hij heeft de doelman ook in sportief gezien mindere tijden meegemaakt. “Toen hij in Foggia aankwam, had hij moeite om zijn draai te vinden. De taal, de cultuur, maar ook het voetbal dat in de Serie B gespeeld werd, werkelijk alles was anders dan hij in Nederland gewend was.” Toch verbaast het Di Bitonto niet dat de Fries inmiddels geweldig presteert.

“Bij Heerenveen speelt hij elke week. Een keeper wordt pas goed als hij continu in de basis staat”, aldus de Italiaan. “Hij blijkt een geweldige doelman. Ondanks zijn lengte is hij veerkrachtig en hij beschikt over geweldige reflexen. Kan hij een bal niet met de handen pareren, dan heeft hij altijd nog zijn voeten om op te vertrouwen. Hij is de ideale doelman.”