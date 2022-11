Van Gaal reageert op vraag over speelminuten Memphis tegen Ecuador

Donderdag, 24 november 2022 om 13:53 • Wessel Antes • Laatste update: 13:56

Louis van Gaal wil nog niet zeggen of Memphis Depay vrijdag start tegen Ecuador. De 28-jarige aanvaller van Barcelona was tegen Senegal goed voor 29 speelminuten, maar zal tegen de Zuid-Amerikanen hoogstwaarschijnlijk langer in actie komen. Tijdens de persconferentie werd echter niet duidelijk of dat vanaf het startsignaal zal zijn.

Op de vraag of Memphis tegen Ecuador wel kan starten, omdat hij waarschijnlijk fit genoeg is voor minimaal een helft, wil Van Gaal niets zeggen. “Dat is eigenlijk een vraag die ik nu nog niet kan beantwoorden, maar wel na de wedstrijd. Het spijt mij, maar ik ga mijn kaarten niet opengooien. Als ik ga vertellen wie er start en wie niet, laat ik mensen naar mijn kaarten kijken. Ik weet ook niet of (Enner, red.) Valencia speelt of niet, dat scheelt een slok op een borrel.”

Memphis heeft in Amsterdam individueel toegewerkt naar het WK, maar traint in Qatar wel gewoon met de groep mee. Van Gaal geeft daarom een inkijk in het proces. “We hebben Memphis altijd in de partijvormen meegenomen, voor de ongecontroleerde bewegingen. We gaan nu naar de volgende stap. Dat is 45 minuten. Met zo'n blessure is het altijd lastig, wanneer kun je beginnen? We hebben data en na vergelijkingen komen we tot het besluit wanneer hij negentig minuten zal gaan spelen.”

Tot slot noemt Van Gaal zijn sterspeler als een van zijn grootste troeven tijdens een vergelijking met zijn selectie van 2014. “De gemiddelde kwaliteit bij ons is hoger dan in 2014. Dan heb ik het niet over de grote spelers die er toen waren van het hoogste niveau, Memphis en Frenkie de Jong tikken dat misschien aan. Dat moeten ze nog wel bewijzen overigens.” Toch ziet hij genoeg individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken bij het huidige Oranje. “Als Memphis, Bergwijn of Gakpo dat niveau aantikken... Ze hebben het vermogen, maar we gaan het zien. Ik hoop dat ze me blij gaan verrassen.”