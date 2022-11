UniBoost: een odd van 50.00 voor een zege van Oranje op Ecuador!

Donderdag, 24 november 2022 om 14:00 • Laatste update: 14:43

Het Nederlands elftal vervolgt vrijdagmiddag het WK in Qatar met een poulewedstrijd tegen Ecuador. Beide landen wisten hun eerste groepsduel te winnen en weten dat met een nieuwe zege groepswinst dichtbij komt. Voor dit WK-duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een zege van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Bondscoach Louis van Gaal acht Memphis Depay nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen tegen Ecuador. De 71-jarige keuzeheer gaf op een persconferentie in aanloop naar het WK-duel aan dat de aanvaller waarschijnlijk een helft meedoet. Van Gaal wilde zijn kaarten verder nog niet opengooien. Andries Noppert hoeft na zijn uitstekende optreden tegen Senegal (2-0 winst) niet te vrezen voor zijn basisplaats. Toch zal de bondscoach één knoop moeten doorhakken. Kiest hij voor Matthijs de Ligt óf Jurriën Timber naast Virgil van Dijk en Nathan Aké?

Ecuador doet ten faveure van grote voetballanden als Colombia en Chili voor de vierde keer mee aan het WK. Een echte sterspeler van een Europese grootmacht heeft Ecuador niet, maar de selectie heeft toch een aantal herkenbare namen. Aanvoerder Enner Valencia maakte lang furore bij Everton en West Ham United en de spits speelt nu als vaste basiskracht bij Fenerbahçe. In het eerste groepsduel met Qatar (0-2) nam hij Ecuador bij de hand door beide treffers voor zijn rekening te nemen.

Bij Ecuador zijn de ogen natuurlijk gericht op Valencia. De spits viel na zijn dubbelslag tegen Qatar uit met een verstuikte enkel, maar lijkt op tijd fit voor het duel met Oranje. Ook bij Fenerbahçe toonde hij voor de WK-onderbreking zijn goede vorm: Hij scoorde in de eerste negen competitieduels maar liefst tien keer. Cody Gakpo was tegen Senegal de gevierde man bij het Nederlands elftal. Aangezien Memphis hoogstwaarschijnlijk niet zal starten, moet

de creativiteit opnieuw van hem komen.

