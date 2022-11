Van Gaal looft nieuw oogappeltje: ‘Hij kan de ster van het WK worden’

Donderdag, 24 november 2022 om 13:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:46

Volgens Louis van Gaal heeft Cody Gakpo het in zich om tijdens het WK uit te groeien tot een van de grote smaakmakers bij Oranje. De aanvaller van PSV nam tijdens de eerste wedstrijd tegen Senegal (0-2) de openingstreffer voor zijn rekening en werd nadien de hemel ingeprezen door de buitenlandse media. "Gakpo is de Nederlandse toekomst en een van de grootste talenten die het land heeft. PSV wil hem niet laten gaan en dat is ook niet zo vreemd: hij is het nieuwe supertalent dat heel Europa gek maakt", concludeerde journalist en transferexpert Gianluca Di Marzio.

Van Gaal stond donderdagmiddag samen met Denzel Dumfries de aanwezige pers te woord. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft nog geen enkele reden om zich zorgen te maken, daar alle spelers vooralsnog fit zijn en Oranje soeverein is begonnen aan het WK. Over de opstelling liet hij zich nauwelijks uit. "Als ik ga vertellen wie er start en wie er niet start, dan laat ik in mijn kaarten kijken. Ik weet de opstelling van Ecuador ook niet. Ik weet niet of Enner Valencia speelt, dat scheelt een slok op een borrel." De aanvaller van Ecuador, tegen Qatar (0-2) tweemaal trefzeker, viel tijdens het openingsduel uit met een blessure.

Bij het Nederlands elftal gaat het al weken om de inzetbaarheid van Memphis Depay. De spits van Barcelona deed tegen Senegal een halfuur mee en kan tegen Ecuador maximaal driekwartier spelen. "Vragen over Memphis kan ik nu nog niet beantwoorden. Het spijt me, maar ik ga mijn kaarten nu niet opengooien", aldus Van Gaal, die vervolgens alsnog antwoord gaf. "We hebben Memphis altijd in de partijvormen meegenomen, voor de ongecontroleerde bewegingen. We gaan nu naar de volgende stap. Dat is 45 minuten. Met zo'n blessure is het altijd lastig, wanneer kun je beginnen? We hebben data en na vergelijkingen komen we tot het besluit wanneer hij negentig minuten gaat spelen."

Wie wel zeker lijkt van zijn plek in het elftal is Gakpo. De buitenspeler startte tegen Senegal als nummer 10, was met het hoofd verantwoordelijk voor de 0-1 en lijkt tegen Ecuador als aanvaller te beginnen naast Steven Bergwijn. Vincent Janssen wordt naar verluidt geslachtofferd. Van Gaal: "Gakpo is een speler met heel veel talent en mogelijkheden, maar hij is nog jong", aldus de bondscoach. "Hij kan zich nog heel veel verbeteren. Hij is een type die er alles voor doet. Of hij nu de ster van het WK gaat zijn weet ik niet, maar hij kan het worden."