Optimisme in Qatar: ‘Ik heb er het volle vertrouwen in: dit wordt ons WK’

Donderdag, 24 november 2022 om 13:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:24

België is het WK in Qatar woensdagavond begonnen met een moeizame overwinning. De Rode Duivels wonnen het duel met Canada met 1-0. Voetbalzone is aanwezig bij het WK om alle ontwikkelingen van dichtbij mee te maken. Presentator Kalum van Oudheusden ging in aanloop naar en na afloop van het duel van België met Canada in gesprek met een aantal fans van onze Zuiderburen. Hoe beleven zij het toernooi tot dusver? Volg de avonturen van Kalum in Doha en zijn ontmoetingen met collega-journalisten en fans!