Verhaal van geëmotioneerde Embolo schrijft zichzelf tegen vaderland Kameroen

Donderdag, 24 november 2022 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:18

Zwitserland is het WK begonnen met een nipte zege op Kameroen. De ploeg van bondscoach Murat Yakin speelde allesbehalve overtuigend, maar stapte na negentig minuten wel met een 1-0 zege van het veld. Uitgerekend Breel Embolo, de man die geboren werd in Kameroen, kroonde zichzelf tot man van de wedstrijd met de enige treffer van het duel. Later op de dag wordt met Servië - Brazilië de andere wedstrijd uit Groep G gespeeld.

Kameroen is bezig aan een dramatische reeks op WK-eindrondes. Het Afrikaanse land wist geen van de laatste zeven wedstrijden te winnen en zag alleen Mexico in het verleden een slechtere reeks noteren (negen verliespartijen tussen 1930 en 1958). Zwitserland reisde daarentegen met vertrouwen af naar Qatar. Het land eindigde in de kwalificatie onder meer boven Italië en bleef in de laatste vijf openingswedstrijden op het WK ongeslagen. De laatste keer dat de Zwitsers verloren tijdens de openingsronde op een WK was in 1966 (5-0 tegen West-Duitsland).

48' DOELPUNT ZWITSERLAND! Na een flitsende aanval staat Embolo helemaal vrij op een paar meter van Onana. De man geboren in Kameroen schiet van dichtbij de 1-0 binnen. Kijk live mee: https://t.co/SZDvVbYbax pic.twitter.com/29C13J0yX5 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 24, 2022

Zwitserland trad naast Embolo onder meer aan met sterspelers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri. Aan de kant van Kameroen waren er basisplaatsen voor André Onana en Eric Maxim Choupo-Moting. Vincent Aboubakar werd opvallend genoeg gepasseerd. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van Kameroen. Na een snelle uitbraak stuitte Bryan Mbeumo op de vuisten van Yann Sommer. De rebound was niet besteed aan Karl Toko Ekambi. De aanvaller van Olympique Lyon schoot hard en wild over. Zwitserland wist wel onder de druk van Kameroen uit te voetballen, maar kwam amper tot noemenswaardige kansen.

Op slag van rust leek Choupo-Moting Kameroen alsnog op voorsprong te schieten. De spits van Bayern München kreeg tijd en ruimte om uit te halen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Nico Elvedi. Bij het eerste wapenfeit van de tweede helft was Onana meteen geslagen. Na een fraaie aanval over meerdere schijven bezorgde Remo Freuler de bal bij de geheel vrijstaande Embolo. De aanvaller van AS Monaco werd over het hoofd gezien door de defensie van Kameroen en kon eenvoudig afronden van dichtbij: 1-0. Dat het hem wat deed bleek bij de viering, toen hij zijn emoties niet de baas was en in tranen uitbarstte.

Voor Onana was de tegentreffer een hard gelag, daar hij tot het doelpunt werkelijk niets te doen had gehad. Voor Zwitserland was de openingstreffer een teken om de duimschroeven aan te draaien. Ruben Vargas kreeg na ruim een uur spelen een opgelegde kans om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar zijn inzet werd schitterend gepakt door Onana. De goalie van Internazionale moest nadien nog eenmaal handelend optreden op een schot van Xhaka, maar aan de score veranderde niets. Door de nederlaag komt het aantal verliespartijen van Kameroen op acht. Aanstaande maandag gaat de ploeg op eerherstel tegen het Servië van Dusan Tadic.