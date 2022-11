Ronaldo kan zich opmaken voor zilvervloot en ziet andere ‘optie’ wegvallen

Donderdag, 24 november 2022 om 11:56 • Wessel Antes • Laatste update: 12:04

Cristiano Ronaldo, die donderdagmiddag met Portugal zijn opwachting zal maken tegen Ghana, kan na het WK transfervrij gaan en staan waar hij wil. Manchester United liet dinsdag weten dat zijn contract ontbonden is. Volgens The Telegraph staat de 37-jarige aanvaller op het punt om een lucratief aanbod vanuit Saoedi-Arabië te krijgen. Afgelopen zomer ging Ronaldo nog niet in op een megabod vanuit het Midden-Oosten, maar de vermogende sjeiks geven zijn komst nog niet op. Vanuit de Turkse media sijpelen inmiddels berichten door dat Galatasaray geen poging zal gaan wagen voor de superster.

Ronaldo kon tijdens een lastige transferzomer de verleiding weerstaan om een bizarre aanbieding (290 miljoen euro voor twee seizoenen) van Al-Hilal af te slaan. De Saoedi's willen de mondiale ster koste wat het kost naar de Saudi Pro League halen als gezicht voor het bid op de organisatie van het WK in 2030. Egypte, Saoedi-Arabië en Griekenland willen het prestigieuze eindtoernooi dan samen organiseren.

De sjeiks denken dat de fascinerende WK-stunt tegen Argentinië (1-2 winst) Ronaldo kan beïnvloeden voor zijn komst naar het Midden-Oosten. Liefst negen van de basisspelers van Saoedi-Arabië staan namelijk onder contract bij Al-Hilal. Het WK kan echter ook een andere invloed hebben op de toekomstige keuze van Ronaldo: in het veelbesproken interview met journalist Piers Morgan gaf de Portugees zelf aan zijn schoenen aan de wilgen te hangen wanneer zijn land er in Qatar met de eindzege vandoor gaat.

De fans van Galatasaray verzochten hun voorzitter Dursun Özbek in de voorbije weken massaal om Ronaldo naar Turkije te halen. De invloedrijke Turk heeft inmiddels al laten weten dat de goaltjesdief niet naar Istanbul zal komen. “Cristiano Ronaldo komt niet in onze plannen voor.” Woensdagavond linkte het Portugese A Bola de naam van Ronaldo hevig aan Paris Saint-Germain. Waar zijn toekomst daadwerkelijk ligt zal in de komende maanden moeten blijken. Rondom zijn ex-werkgever Sporting CP, dat eerder meermaals werd genoemd als kandidaat, is het momenteel stil.