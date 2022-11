Twee Belgische sterren krijgen desastreuze kritiek: ‘Ik ben echt geschrokken’

Donderdag, 24 november 2022 om 10:55 • Wessel Antes

Axel Witsel en Youri Tielemans hebben tegen Canada (1-0 winst) een slechte beurt gemaakt bij de Belgen, zo blijkt uit de genadeloze kritiek die het duo krijgt in het programma Villa Sporza. De middenvelders van respectievelijk Atlético Madrid en Leicester City krijgen het pijnlijke verwijt dat ze ‘het niet kunnen belopen’. De omschakeling was dramatisch volgens de Belgische analisten, waardoor wordt gepleit voor verjonging middels een basisplaats voor Everton-middenvelder Amadou Onana.

Analist Arnar Vidarsson, die tevens ook bondscoach is van IJsland, kreeg een flashback van het vorige EK. De Rode Duivels werden toen in de kwartfinale uitgeschakeld tegen Italië (1-2) door veel ruimte weg te geven en weinig druk te zetten. “Anderhalf jaar later zie ik dit jammer genoeg opnieuw gebeuren en dat is niet enkel de fout van de verdediging. Ook van het middenveld, want Witsel en Tielemans kunnen het niet belopen. De ruimte tussen de verdediging en het middenveld was te groot. Daarom vond ik dat hij Onana had moeten opstellen.”

Analist Hein Vanhaezebrouck, de huidige trainer van KAA Gent, sluit aan bij Vidarsson. “Ik ben echt geschrokken van Witsel en Tielemans. Hun omschakeling was dramatisch. Een andere oplossing is om met vier in plaats van vijf verdedigers te spelen. Als je telkens met vijf spelers inzakt, kom je mensen tekort op het middenveld.” De kritiek op het duo is pijnlijk te noemen, gezien de belangrijk rol die ze nog altijd spelen bij hun clubs.

128-voudig international Witsel is ondanks zijn leeftijd (34 jaar) nog altijd basisspeler bij Atlético. In het nationale elftal van België heeft hij als breker jarenlang een sleutelrol gespeeld onder verschillende bondscoaches. De 25-jarige Tielemans is een van de sterspelers bij Leicester in de Premier League. Hij staat al op 56 interlands voor de Rode Duivels. Drievoudig international Onana wordt door de analisten genoemd als sterk alternatief. In de toekomst kan ook Southampton-middenvelder Roméo Lavia een rol gaan spelen op deze positie. Hij werd echter niet opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez.