ADO Den Haag heeft genoeg gezien en zet Dirk Kuijt op straat

Donderdag, 24 november 2022 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Dirk Kuijt is ontslagen als trainer van ADO Den Haag, zo melden verschillende bronnen rond de club aan het Algemeen Dagblad. De clubleiding houdt de 42-jarige oefenmeester verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten. ADO staat op een teleurstellende zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Wie Kuijt moet opvolgen is vooralsnog niet bekend.

De afgelopen weken gingen er al veel verhalen rond over een evaluatiegesprek dat zou plaatsvinden vanwege de tegenvallende prestaties van ADO. Kuijt zei daar een week geleden niets vanaf te weten. "Heel veel mensen speculeren, daar doe ik niet aan mee. Ik communiceer intern met spelers, staf en directie. Dat doe ik zo goed mogelijk. Ik ben niet op de hoogte van een evaluatiegesprek. Het is soms vervelend dat er van alles wordt geroepen. Zeker op het moment dat je verliest. Er wordt veel gezegd. Daar zitten veel waarheden tussen, maar ook veel onwaarheden."

Voor de clubleiding is de maat echter vol en is er geen vertrouwen om langer met elkaar door te gaan. Kuijt kreeg afgelopen zomer de touwtjes in handen bij ADO, maar slaagde er geen moment in om de ploeg op de rails te krijgen. Van de eerste zeven competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen. Vanaf halverwege september werd weliswaar een serie neergezet met vier overwinningen uit vijf wedstrijden, maar de laatste weken is het opnieuw kommer en kwel. Inmiddels wacht de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie vijf wedstrijden op een overwinning.

Onrustig

Ook buiten het veld was het onrustig bij ADO. Zo stapte technisch manager Daryl Janmaat plotseling op en dienden bepalende spelers een transferverzoek in. Zowel Thomas Verheydt als Ricardo Kishna wensten vanwege de bestuurlijke perikelen niet meer voor de club te spelen. Algemeen directeur Edwin Reijntjes wees het verzoek van de spelersgroep om Giovanni Franken aan te stellen als assistent-trainer af. Even leken Verheydt en Kishna buiten de selectie te worden gehouden voor het duel met Roda JC, maar daar stak Kuijt een stokje voor. De 0-1 nederlaag tegen de Limburgers bleek het laatste kunststukje van de Katwijker als trainer van ADO.

Het ontslag betekent een stroeve start voor Kuijt als oefenmeester. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werd de voormalig Oranje-international trainer van Feyenoord Onder 19. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer verloor Kuijt op de laatste speeldag de koppositie en daarmee de landstitel aan directe concurrent Ajax, dat werd getraind door John Heitinga. In het seizoen 2019/20 liep hij onder de vleugels van Jaap Stam mee bij de A-selectie in het kader van zijn opleiding Coach Betaald Voetbal. Na het ontslag van Stam en de aanstelling van Dick Advocaat verdween ook Kuijt bij het eerste elftal.