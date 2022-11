Beckham wil meeliften om een rol te gaan spelen in ‘nieuw’ Manchester United

Donderdag, 24 november 2022 om 09:51 • Wessel Antes • Laatste update: 09:53

Een eventuele overname van Manchester United is al dagen onderwerp van gesprek in Engeland. Nu de familie Glazer bereid is om de club te verkopen zijn verschillende partijen zeer geïnteresseerd om in te stappen. David Beckham, clubicoon van the Red Devils, zou zijn kans schoon zien om een rol te gaan spelen bij een kandidaat-koper, zo meldt The Financial Times. Dinsdag kwam naar buiten dat de directie van United werkt aan een proces om ‘strategische alternatieven’ te vinden voor de club.

In een statement lieten Avram en Joel Glazer vervolgens weten dat de verkoop van de Engelse grootmacht ook een optie is. “De kracht van Manchester United is gebaseerd op de passie en loyaliteit van onze 1.1 miljard aanhangers. We willen de historie en successen van de club uitbreiden en dus heeft het bestuur een grondige evaluatie van de strategische alternatieven goedgekeurd. We zullen alle opties evalueren om er zeker van te zijn dat onze fans en Manchester United maximaal profiteren van de groeimogelijkheden van de club, nu en in de toekomst.”

Door de bereidheid van de Glazers voor een verkoop van United zou Sir Jim Ratcliffe opnieuw geïnteresseerd zijn in de club, zo meldt de Daily Telegraph donderdag. De steenrijke lokale zakenman, die op vijftien kilometer van Old Trafford af werd geboren, heeft volgens Forbes een vermogen van zo’n dertien miljard euro. Daarmee lijkt hij een zeer realistische kandidaat, aangezien de club voor een slordige zeven miljard euro op de markt zou komen. Ratcliffe is momenteel ook al eigenaar van het Franse OGC Nice. Ratcliffe deed eerder dit jaar een bod op Chelsea, maar uiteindelijk ging Amerikaan Todd Boehly aan de haal met de Londense club.

Hoewel het vermogen van Beckham niet voldoende is om United te kopen, zou de 47-jarige Engelsman wel willen meeliften met een (niet genoemde) kandidaat-koper. Beckham zou volgens The Financial Times een belangrijke troef kunnen zijn voor potentiële kopers gezien het sentiment rondom zijn persoon en de club. Beckham brak als profvoetballer door in Manchester en speelde tussen 1991 en 2003 voor the Mancunians. Beckham zelf zou op den duur, buiten het financiële profijt, ook ambitie hebben om een grote rol te spelen binnen United.