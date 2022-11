Barcelona begeeft zich in spagaat en struggelt met dossier Memphis

Donderdag, 24 november 2022 om 09:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

Barcelona is de opties aan het afwegen wat betreft een eventueel vertrek van Memphis Depay. De aanvaller loopt over een halfjaar uit zijn contract, maar zou niet onwelwillend tegenover een vroegtijdig vertrek staan. De Catalaanse grootmacht hoopt dan echter wel een transfersom te ontvangen voor de Oranje-international. Depay zinspeelt op een transfervrij vertrek. De eerste geïnteresseerde clubs hebben zich inmiddels gemeld.

Barcelona bevindt zich in een lastig parket, daar de club Depay niet transfervrij wil laten gaan deze winter. Anderzijds kan wel de nodige financiële ruimte worden gemaakt indien de aanvaller van de loonlijst kan worden geschrapt. Depay lijkt zelf het meest te voelen voor een transfervrij vertrek deze winter, maar dan dient hij wel groen licht te krijgen van de clubleiding. De komende weken moet duidelijk worden of Barcelona bereid is om water bij de wijn te doen.

De situatie wordt door andere clubs inmiddels met bovengemiddelde interesse gevolgd. Zo wist Sport vorige week te melden dat Sevilla de Nederlander graag ziet komen. Monchi, die bij Sevilla de technische leiding heeft, zou al contact hebben opgenomen met de entourage van Memphis om te informeren naar zijn contractsituatie. Bij een positieve eerste indruk moeten de gesprekken na het WK worden hervat, wanneer de winterse transfermarkt wordt geopend. Sevilla heeft er alle vertrouwen in de Oranje-smaakmaker te kunnen overtuigen voor een overstap.

Het salaris van Memphis kan een belangrijk struikelblok vormen in de onderhandelingen met andere clubs. Juventus kreeg afgelopen zomer een netto jaarsalaris te horen van zeven miljoen euro en zag de deal uiteindelijk afketsen. Het management van Memphis zou er bij de clubleiding van Barcelona op hebben aangedrongen om het gesprek te voeren met Sevilla. Memphis was dit seizoen slechts één keer trefzeker in LaLiga. Mede door blessureleed kwam hij pas twee keer in actie.