Wijziging bij Oranje tegen Ecuador? ‘Ik zit dicht tegen de basis aan’

24 november 2022

Davy Klaassen geeft zichzelf een goede kans om vrijdag te starten tegen Ecuador. De middenvelder van Ajax kon onder Louis van Gaal lange tijd rekenen op een basisplaats, maar moest tegen Senegal genoegen nemen met een rol als invaller. Klaassen was verantwoordelijke voor de bevrijdende 0-2, knokte zich het snot voor de ogen en zou er niet raar van opkijken als hij tegen Ecuador wel aan de aftrap verschijnt.

Van Gaal koos tegen Senegal voor een middenveld met Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Cody Gakpo. Naast Klaassen betekende dat ook een reserverol voor onder meer Teun Koopmeiners en Marten de Roon, die in de slotfase werden ingebracht. Voor Klaassen was het zijn eerste doelpunt ooit op een WK en zijn tiende in het shirt van Oranje. "Ik was vooral blij met de overwinning en het doelpunt", vertelt de middenvelder tegen De Telegraaf. "Dat zijn mooie momenten. Het is heerlijk om te beginnen met een overwinning."

Verwacht wordt dat de basiself er tegen Ecuador op een paar plaatsen anders uitziet. Zo wist het aanvalsduo Vincent Janssen en Steven Bergwijn weinig indruk te maken en kan Memphis Depay langer spelen dan een halfuur. Ook Klaassen ruikt zijn kans. "Je wilt altijd in de basis staan. Natuurlijk. Ik denk dat ik er sowieso wel dicht tegenaan zit, want ik heb veel wedstrijden mogen starten. Dat ik nu niet speelde, kan ook zomaar weer veranderen. De bondscoach is heel duidelijk over wat hij van me vindt en wat hij van me wil. Ik hoop dat ik er weer in sta."

Mogelijk schuift Van Gaal Gakpo door naar voren, waardoor er op het middenveld een plek vrijkomt voor Klaassen of Koopmeiners. Frenkie is als controleur en spelverdeler verzekerd van zijn plek. Ook Berghuis lijkt tegen Ecuador opnieuw te mogen rekenen op een basisplaats. Van Gaal liet na de zege op Senegal al weten Gakpo ook in te kunnen zetten als een van de twee meest vooruitgeschoven aanvallers. "Je hebt kunnen zien in de eerste helft dat hij de snelheid had om de verdedigers eruit te lopen. Hij is behendig en vaardig. Hij had alleen moeten scoren."