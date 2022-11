Grimmige sfeer bij de Belgen: Alderweireld en De Bruyne clashen op veld

Donderdag, 24 november 2022 om 07:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

De frustrerende WK-ouverture van België tegen Canada (1-0) werd woensdagavond geïllustreerd door een bekvechtende Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld. De twee raakten in een woordenwisseling verwikkeld nadat notabene Michy Batshuayi de Belgen op voorsprong had gezet. De Bruyne gaf na afloop toe de bal vaker in de voet te willen ontvangen. Alderweireld had even daarvoor de assist geleverd op Batshuayi met een fraaie dieptepass.

België had het ontzettend moeilijk tegen de stugge Canadezen en mocht Thibaut Courtois danken dat het niet na tien minuten al op achterstand stond. De doelman van Real Madrid pareerde een strafschop van Alphonso Davies en zag Batshuayi uitgroeien tot matchwinner. De Bruyne weet niet of de zwakke vertoning aan de druk lag. "Ik kan niet praten voor anderen, maar zelf voelde ik die niet. Natuurlijk kwam die wel een beetje in de ploeg toen we het zo moeilijk hadden."

Dat het na de openingstreffer van Batshuayi openlijk tot een botsing kwam tussen De Bruyne en Alderweireld, is bij de zuiderburen voer voor discussie. Volgens de middenvelder van Manchester City lag er voldoende ruimte om te voetballen. "Dat ging over voetbalzaken", grijnsde De Bruyne. "Zoals ik eerder zei: er lag meer ruimte dan misschien gezegd werd. Dat was de discussie. We zochten te veel de lange bal, terwijl er weldegelijk ruimte was. Ach, zo een discussie is geen probleem."

Doelpunt België! Canada maakt een prima indruk, maar de Rode Duivels openen de score dankzij Michy Batshuayi. #belcan #wk2022 Kijk live ? https://t.co/xAfpEHIqJo pic.twitter.com/J9Px38jtNe — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 23, 2022

Volgens Alderweireld was het een normale voetbaldiscussie. "Dat is voetbal, pure emoties. We zijn hier niet als koorknapen. We zijn hier als mannen. Kevin had iets en ik was het daar niet mee eens. Punt. Dat zijn een beetje emoties. Het laat alleen maar zien dat er we ermee bezig zijn. Uiteindelijk was ik bij met mijn assist. Ik spreek me niet uit over de details. Dat gaat allemaal heel snel. Maar de knoppen zijn heel snel omgedraaid en het is uitgesproken tussen Kevin en mij. We zijn meer dan oké samen."