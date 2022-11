Ook Thibaut Courtois wordt gevraagd naar uitblinkende Andries Noppert

Donderdag, 24 november 2022 om 07:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:55

Ook Thibaut Courtois is onder de indruk van het eerste optreden van Andries Noppert op het WK. De goalie van het Nederlands elftal debuteerde afgelopen maandag tegen Senegal en blijft voorlopig de eerste doelman, zo heeft bondscoach Louis van Gaal bevestigd. Courtois, woensdagavond de redder van België met een gestopte strafschop tegen Canada (1-0), is onder de indruk van Noppert en vertelt in gesprek met de NOS een link te hebben.

België had het heel lastig tegen de frivole Canadezen, maar stapte uiteindelijk wel met een overwinning van het veld. Ee belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Courtois, die na tien minuten een strafschop van Alphonso Davies wist te keren. "Ik heb het bestudeerd. Hij had zijn laatste twee penalty’s in die hoek geschoten", blikt de doelman van Real Madrid terug bij de Belgische media. "Dan is het logisch dat ik daar naartoe duik. Het was een goed moment. Als je 0-1 achter komt, zag ik het somber in."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk bleek Michy Batshuayi de gevierde man bij de Belgen. De spits van Fenerbahce werd met een lange bal bediend door Toby Alderweireld en haalde ineens uit. Volgens Courtois moeten heel veel dingen beter. "Als je Spanje ziet spelen… Dat is het niveau dat je moet halen als je ver wil komen. We wisten dat Canada moeilijk te bespelen was, maar we hadden de hoge druk van hen niet verwacht. We kwamen er moeilijk uit. Op het EK tegen Italië hadden we hetzelfde probleem. Terwijl we zoveel goeie voetballers hebben die er dan onderuit kunnen voetballen. Als dat lukt, heb je het hele veld voor je."

Courtois werd in het interview met de NOS gevraagd naar Noppert. De collega-doelman van Oranje is in Nederland al het hele WK onderwerp van gesprek en blijkt ook in België niet onopgemerkt gebleven. "Ik ken hem een klein beetje, omdat hij handschoenen draagt van een goede vriend van mij", aldus Courtois. "Ik wist wel wie hij was. Het is een heel goede keeper." Aanstaande vrijdag maakt Noppert zich op voor zijn tweede interland. Dan neemt het Nederlands elftal het om 17.00 uur op tegen Ecuador.