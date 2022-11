Amrabat kwam veel te laat voor tweede helft en onthult opzienbarende reden

Woensdag, 23 november 2022 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

De tweede helft van de WK-wedstrijd tussen Marokko en Kroatië (0-0) was bijna van start gegaan zonder Sofyan Amrabat. De middenvelder van Fiorentina onthult in gesprek met ESPN waarom hij te laat uit de kleedkamer was. "Ik was mijn scheenbeschermers kwijt", lacht de balafpakker van het Marokkaanse elftal.

Amrabat las op internet al veel grappige suggesties over waarom hij te laat zou zijn geweest, vertelt hij. "Maar ik had een beetje last van mijn lies. Ik werd behandeld door de fysio en daarom had ik mijn scheenbeschermers uitgedaan. Iemand had er een handdoek overheen gelegd, waardoor ik ze kwijt was. Iedereen was al buiten. Ik zoeken en zoeken... Uiteindelijk gaf de fysio de scheenbeschermers aan me."

Van paniek was geen sprake bij Amrabat. "Nee, nee, ik bleef rustig. Ik had niet door dat de spelers al op het veld stonden. Ik hoorde later van onze aanvoerder dat de scheidsrechter zei: 'Als hij nu niet komt, beginnen we.' Anders was ik gewoon zonder scheenbeschermers gegaan."

Marokko opende zijn WK met een doelpuntloos gelijkspel. "Ik denk dat je daar redelijk tevreden mee kan zijn", oordeelt de voormalig Feyenoorder. "Kroatië is vorig WK tweede geëindigd, dat zegt denk ik genoeg. Vandaag hebben we goed verdedigd. We stonden goed, compact. Het was voor hen moeilijk om er doorheen te komen. Ik denk dat wij zelf het in de counter bij momenten beter hadden kunnen uitspelen, betere keuzes hadden kunnen maken."

Amrabat zelf maakte een uitstekende indruk en kreeg lovende kritieken. Ali Bousaboun en Dries Boussatta, die namens Voetbalzone keken, gaven hem respectievelijk een 8,5 en 8. "Ik ben redelijk tevreden met mijn spel", zegt Amrabat. "Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag was ik drie, vier keer slordig aan de bal. Dat wil ik natuurlijk niet. Het liefst speel ik een perfecte wedstrijd. Maar al met al kan ik redelijk tevreden zijn. Op mijn plek is het natuurlijk het belangrijkst dat je het team beter laat spelen en de balans bewaakt. Dat ging goed."