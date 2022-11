Valentijn ongenadig hard over Bergwijn: ‘Dit is pure minachting van het volk’

Valentijn Driessen haalt vernietigend uit naar de houding waarmee Steven Bergwijn de pers woensdag te woord stond in Qatar. De journalist vindt dat de aanvaller van Oranje het journaille én daarmee het Nederlandse volk minacht door nauwelijks antwoord te geven op de gestelde vragen. "Een regelrechte aanfluiting, ook voor de KNVB", zegt Driessen in een video-item voor De Telegraaf.

Bergwijn zei op de persconferentie nauwelijks iets en verwees telkens naar zijn ploeggenoot Davy Klaassen, die ook aanwezig was. "Ik sluit me aan bij Davy", sprak Bergwijn voortdurend, of woorden van gelijke strekking. Op de vraag of Bergwijn zijn topvorm zelf ook mist reageerde de buitenspeler van Ajax vrij laconiek. "Ik weet het niet, ik zit lekker in mijn vel. Het gaat wel lekker eigenlijk."

Driessen haalt na afloop hard uit. "Ik weet wel dat er vaak niet veel uit zijn mond komt. Het zijn vaak algemeenheden die deze spelers roepen", weet de journalist. "Maar de vragen zijn vaak prima. Daar kun je prima antwoord op geven. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om een beetje een normale Nederlandse zin te kunnen formuleren. Dat kunnen alle spelers. Maar Steven Bergwijn... Werkelijk waar, godgeklaagd was dit. Die minacht iedereen die daar zit voor hém. Eerst kom je helemaal vanuit Nederland naar Qatar. Dan draaf je daar om half zes op om een paar vragen te stellen, en er komt geen zinnig woord uit..."

Perschef Bas Ticheler weigerde in te grijpen, zoals de voormalig journalist dat ook nooit doet bij een uitval van Louis van Gaal. "De mensen aan tafel zitten schaapachtig te lachen: perschef Bas Ticheler, Davy Klaassen: 'Oh, wat grappig'", aldus Driessen. "Het is gewoon pure minachting van de journalistiek én de Nederlandse volger. Dat vergeet iedereen: wij zitten daar niet namens onszelf. We zitten daar namens het Nederlandse volk om dat op de hoogte te brengen van het voetbal. Dan verwacht je gewoon een volwassen antwoord. En niet dat schaapachtige gedoe wat we nu hebben gezien. Ook voor de KNVB is dit een regelrechte aanfluiting."