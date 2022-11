The Athletic onthult reden voor aanwezigheid Jadon Sancho in Brabant

Woensdag, 23 november 2022 om 22:39 • Wessel Antes

Jadon Sancho is momenteel in Nederland om met door Erik ten Hag aanbevolen trainers te werken aan zijn fitheid, zo meldt The Athletic. De Nederlandse manager baalde er gedurende de eerste seizoenshelft van dat de 22-jarige aanvaller van Manchester United regelmatig wedstrijden moest laten schieten, waardoor hij nu zelf het initiatief heeft genomen om de Engelse WK-afvaller zo fit mogelijk te krijgen. Bij de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen dook Sancho woensdagmiddag plotseling op, waarna social media ontplofte.

De voorzitter van de amateurclub uit Rosmalen heeft kostelijk gelachen om de video’s op het internet. “Ik wist hier niets van, maar vind het wel grappig dat die jongen hier is. Op aanvraag stellen wij onze velden zo nu en dan beschikbaar voor mensen die willen trainen, of mensen die er een YouTube-video willen opnemen. Dat Sancho vandaag zou komen, was bij ons niet bekend”, aldus Piet van der Plas tegenover het lokale BN DeStem.

Van de Plas zelf lijkt niet onder de indruk te zijn van Sancho. “Ik zou die jongen niet eens herkennen. Al zegt dat meer over mij dan over hem, haha. Ach, zo zie je maar wat een ophef er ontstaat als iemand een keer zijn voetbalschoenen aantrekt. Natuurlijk is het een bekende naam, maar hij heeft ook gewoon twee armen en twee benen, hè? Net als wij.” Voor de jeugd in Rosmalen was het wel een hele happening. Het sportpark was binnen de kortste keren druk bezocht. Sancho vertrok uiteindelijk razendsnel in een auto, waarna hij achtervolgd werd door meerdere voertuigen.

De thuisblijvers van the Red Devils hervatten binnenkort de training op Carrington. Daar zal United acht of negen dagen trainen, voor het elftal van Erik ten Hag afreist naar Andalusië. In Spanje oefent de manager tegen twee LaLiga-ploegen: Real Betis en Cádiz. Op 21 december speelt United tegen Burnley in de EFL Cup, waarna op 27 december de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest wacht. In de eerste seizoenshelft was Sancho in veertien officiële wedstrijden goed voor drie treffers en één assist.