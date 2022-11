Scheidsrechtersbaas geeft hoop op overwaaien WK-trend naar Eredivisie

Het WK-voetbal van 2022 lijkt qua zuivere speeltijd makkelijk het langste WK ooit te worden. De scheidsrechters gaan in Qatar op een andere manier met de klok om dan voorheen, en daardoor komt er tijdens de WK-duels steeds een stuk meer tijd bij dan in eerdere jaren het geval was. Als het aan KNVB-scheidsrechtersbaas Dick van Egmond ligt zien we deze ontwikkeling straks ook terug in de Eredivisie, zo zegt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Van Egmond kijkt zeer tevreden naar de ontwikkeling, die op termijn kan voorkomen dat tijdrekken gunstig is. “Heel goed. Positieve aandacht voor dit fenomeen kan zeker geen kwaad. We zijn al een aantal jaren bezig om dit beter te regelen in de Eredivisie en het aantal minuten neemt al toe.” In Nederland sprak Feyenoord-trainer Arne Slot zich al meermaals uit over dit onderwerp. De oefenmeester ergert zich enorm aan het vaak voorkomende gebrek aan extra speeltijd.

Toch wil Van Egmond de volledige conclusie na het WK afwachten alvorens knopen definitief worden doorgehakt. “Laten we eerst eens kijken hoe het gemiddelde is als we het over een heel toernooi meten, na alle wedstrijden dus. Mede door blessurebehandelingen hebben we nu een aantal extremen gezien. Ook is het nu een thema omdat er bij veel wedstrijden iets op het spel staat en het niveau soms dicht bij elkaar ligt. In de Eredivisie neemt de hoeveelheid blessuretijd ook toe, maar daar kraait meestal geen haan naar.”

Al met al lijkt de coördinator scheidsrechterszaken een voorstander te zijn van extra blessuretijd. “Als dit door het WK een duwtje in de goede richting krijgt, is dat een hele goede zaak. Je hebt tegenwoordig ook meer wissels die een trainer in het elftal kan brengen, soms zelfs zes. We moeten scherp zijn op de tijd die dat allemaal kost. Daar kan niemand tegen zijn!”