Eerste land dreigt met opstappen: ‘Wat de FIFA doet, is onacceptabel’

Woensdag, 23 november 2022 om 21:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Denemarken sluit een vroegtijdig en vrijwillig vertrek van het WK in Qatar niet langer uit. De Deense bond (DBU) is furieus op de FIFA vanwege de straf die gezet werd op het dragen van de OneLove-aanvoerdersband. "We kunnen de optie om uit de FIFA te stappen nu overwegen", aldus Jesper Møller, de voorzitter van de DBU, op een persconferentie in Qatar.

De FIFA maakte pas dinsdag bekend dat de OneLove-band een gele kaart zou opleveren. Vanwege de sportieve straf besloten de zeven initiatiefnemers om de band terug te trekken. Daarmee is de wereldvoetbalbond echter niet van de zeven bonden af. "Een situatie als deze heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Møller. "En ik doe dit werk al sinds 1998. Ik ben niet alleen teleurgesteld, maar ook boos. Het is onacceptabel dat ze ons zo voor het blok hebben gezet. Dat we het zó laat te horen kregen, is totaal onaanvaardbaar. Het is verwerpelijk."

Denemarken wil stappen ondernemen tegen de FIFA. "We zullen juridische opheldering zoeken als gevolg van de druk die werd uitgeoefend met betrekking tot de OneLove-band." Denemarken opende dinsdag het WK met een 0-0 gelijkspel tegen Tunesië. Zelfs opstappen wordt nu overwogen. "Maar dat zullen we eerst met de andere federaties moeten bespreken. We laten de FIFA in ieder geval niet met rust."

De Deense bond leeft al langere tijd op gespannen voet met de FIFA. Dat Gianni Infantino op gaat voor een derde termijn als voorzitter van de voetbalbond, ook nog eens als enige kandidaat, valt slecht in Scandinavië. Denemarken zal Infantino absoluut niet steunen, zo spreekt Møller openlijk uit. "Wij onthouden ons van een stem", klinkt het.