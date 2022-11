Hakim Ziyech gaat na openingsduel in op mogelijke terugkeer bij Ajax

Woensdag, 23 november 2022 om 20:46 • Wessel Antes • Laatste update: 20:48

Hakim Ziyech heeft zich woensdagmiddag voor het eerst publiekelijk uitgesproken over een mogelijke terugkeer bij Ajax. De 29-jarige middenvelder annex buitenspeler vindt het lastig in te schatten of hij deze winter terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Voor de camera’s van de NOS werd hij kort geconfronteerd met de brandende vraag die in Amsterdam al maanden rondzingt.

Gevraagd naar de kansen op een terugkeer bij Ajax geeft Ziyech aan dat hij op dit moment niet veel nieuws heeft om te melden. “Lastig in te schatten, het is lastig in te schatten. We weten niet wat er in de winter gebeurt. Het is voetbal, dus het is lastig in te schatten.” Afgelopen zomer werd de linkspoot veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam. Destijds kwam het niet tot een transfer.

Journalist Hrach Khachatryan van het Engelse medium VBETNews meldde dinsdag al dat Ziyech Chelsea mag verlaten in januari. De balvirtuoos uit Dronten kwam in de eerste seizoenshelft slechts 270 speelminuten in actie bij the Blues. Daarin maakte Ziyech geen doelpunten en fungeerde hij niet als aangever. Een vertrek bij Chelsea lijkt dan ook de beste optie voor de 44-voudig international van Marokko, dat woensdag met 0-0 gelijkspeelde tegen Kroatië.

Dries Boussatta, analist in het programma Leeuwen van Voetbalzone, sprak woensdagmiddag ook over een mogelijke terugkeer van de Nederlandse Marokkaan bij Ajax. “Ik zie hem eerlijk gezegd liever niet terugkeren bij Ajax. Daar heeft hij het al laten zien. Ik gun hem een mooie club, zoals Napoli, Juventus of Sevilla.” Volgens Transfermarkt.com is Ziyech, die nog tot medio 2025 vastligt in Londen, zo’n zeventien miljoen euro waard.